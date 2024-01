Händler, Vagabunden, Erzbischöfe und Adelige: Die Burg Mauterndorf hat in ihrer langen Geschichte schon viele Reisende gesehen. Sie alle mussten auf dem Weg über die Alpen hier ihren Beutel öffnen, um die Maut zu entrichten. Heute begeistert das Burgerlebnis große und kleine Besucher mit zahlreichen Mittelalter-Stationen, einem großen Ritterspielplatz und einem über 700 Jahre alten Wehrturm. Neuestes Highlight: ein naturbelassener Rundweg durch den revitalisierten Schlosspark mit echter Zugbrücke.

Durch den Bau des attraktiven Rundweges am Areal des alten Schlossparks sind seit vergangenem Jahr auch der Burghügel mit seiner abwechslungsreichen Flora, die vorbeifließende Taurach und der kleine Wasserfall des Stampflbaches für Besucher erlebbar. Dabei bieten sich immer wieder traumhafte Ausblicke auf die Burg und die umliegende Natur des Salzburger Lungaus. Highlight des wunderschönen Spazierweges ist die voll funktionstüchtige Zugbrücke über den Stamplfbach, die als Siegerprojekt eines Kunst am Bau-Wettbewerbs von Toni Schmale errichtet wurde.

Die Burg individuell per Audioguide entdecken

Beim Rundgang durch die Burg laden nachgestellte Szenen aus dem bunten Treiben auf der Burg zu einer Zeitreise ins Mittelalter ein. Im Felsenkeller erfährt man Details zur Thematik „Angriff und Verteidi- gung“, in der Eingangshalle trifft man auf „echte“ Menschen und ihre mittelalterlichen Berufe und Ge- pflogenheiten, in der Kleiderkammer dürfen sich Besucher „gewanden“ und im Rittersaal wird eine festli- che Tafel gedeckt. Zu den Höhepunkten der Tour durch die Burg zählt ein Rundgang durch den Wehrturm mit seinem Einstieg in zwölf Meter Höhe. Auf sechs Etagen ist die originalgetreue Nutzung des Turmes mit Verlies, Waffenkammer, Notquartier und Türmerstuben nachgestellt. Die Audioguide- Führung für Erwachsene und jene für Kinder gibt es jeweils in neun Sprachen.

Seit drei Jahren ist es außerdem möglich, die historische Burgkapelle zu besichtigen. Dafür wurde ein alter Eingang zur Empore wieder geöffnet. Nun können sich die Besucher aus nächster Nähe ein Bild von der kulturgeschichtlich bedeutsamen Kapelle machen. Die gotischen Wandmalereien gehören zu den schönsten im Salzburger Land. Die Heilige Barbara, die auf dem Flügelaltar zu sehen ist, ist Schutzpatronin der Bergleute und wurde im Lungau sehr verehrt. Ein weiteres Highlight ist der große Ritterspielplatz. Dort erobert der Nachwuchs eine echte „Burg in der Burg“, denn der Spielplatz ist in die mittelalterlichen Mauern und Höfe integriert.

Voller Veranstaltungskalender und spannende Sonderprogramme

Auf der Burg Mauterndorf werden Sonder- und romantische Abendführungen für Gruppen sowie Ferien- und Schulprogramme für Kinder angeboten. Die Burg beherbergt das Lungauer Landschaftsmuseum und einen großen Ritterspielplatz sowie einen Veranstaltungssaal und eine Burgschenke. Die Burgschenke verfügt zudem über eine 120 m2 große Sonnenterrasse mit Blick über Mauterndorf. Zu den Veranstaltungshighlights zählt das Mittelalterliche Spectaculum, die Langen Nächte sowie der stimmungsvolle Adventmarkt auf der Burg.

Erzbischöflicher Sommersitz an der Via Imperialis

Die erste urkundliche Erwähnung der Burg als Mautstelle führt in das Jahr 1002 zurück. Anfang des 13. Jahrhunderts begann man mit dem Bau der Burg samt 44 Meter hohem Wehrturm. Unter Erzbischof Leonhard von Keutschach, der Mauterndorf als Sommersitz nutzte, erhielt die Anlage ihr heutiges Er- scheinungsbild. Die Burg Mauterndorf ist eine der drei letzten erhaltenen Mautstellen entlang der Via Imperialis, dem römischen Handelsweg von Süden nach Norden. Der aussichtsreiche Wehrturm ist in seiner guten Beschaffenheit einzigartig in Europa und bietet spannende Einblicke in das Burgleben während einer Belagerung.

29. März bis 3. November 2024

www.burg-mauterndorf.at