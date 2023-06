Sympathisch, sportlich, brillant: Thorsten Johannes ist ein Top-Klarinettist ohne Allüren. In der letzten Trifelsserenade des Sommers führt er vier junge Villa Musica-Bläser durch ein Pariser Programm. Beethovens Jugendfreund Anton Reicha erfand 1819 in Paris das Bläserquintett. Jahrzehnte später schuf der Flötenvirtuose Paul Taffanel sein Quintett im Geist der Pariser Oper. Die Farben des Impressionismus schillern in der Musik der Komponistin Germaine Tailleferre. Eine Mozart-Fantasie eröffnet den Abend festlich und feierlich.

19. August 2023

tickets.vibus.de