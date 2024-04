Der Carinthische Sommer 2024 offeriert unter dem Motto „Persönlich” von 6. Juli bis 4. August ein brillantes Programm mit Konzerten, Lesungen und vielem mehr. Als neues Festivalorchester ist das international renommierte ORF Radio-Symphonieorchester Wien zu erleben und erstmals wird – besonders spannend! – auch die Insel im Faakersee bespielt.

Am 6. Juli 2024 eröffnet das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Dirigentin Joana Carneiro den Carinthischen Sommer mit „Viva la Musica!“ im Congress Center Villach. Die Werke der Romantik von Fanny Hensel, Clara Schumann und Louise Farrenc werden von diesem neuen Festivalorchester zum Leben erweckt. Zusätzlich kann sich das Publikum auf eine Uraufführung eines neuen Stücks von Hannah Eisendle freuen. Ein besonderes Highlight des Abends verspricht die gefeierte amerikanische Pianistin Claire Huangci als Solistin, die mit ihrem virtuosen Können das Publikum verzaubern wird.

In der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Villach wird am 8. Juli 2024 die Company of Music das Programm „Singet.Lobet.Bach.“ präsentieren. Die Motetten von Johann Sebastian Bach, Meisterwerke der Chormusik, stehen im Mittelpunkt dieses besonderen Abends. Unter der Leitung von Johannes Hiemetsberger präsentiert die Company of Music diese ausdrucksstarken Vokalstücke mit einer gelungenen Interpretation, die von Eleganz und Innigkeit durchwoben sind. Am Freitag, den 12. Juli 2024, steht das Villacher Congress Center ganz unter dem Motto „Sehnsucht.Leidenschaft.Fado.“ Cuca Roseta, eine herausragende Stimme Portugals, präsentiert eine moderne Interpretation des Fado, kombiniert mit Einflüssen aus Jazz und Bossa Nova. Ihre seidige Stimme und tief empfundenen Texte vermitteln das klassische Gefühl von Sehnsucht und Melancholie, das für Fado charakteristisch ist. Dieses Konzert zeigt, wie traditionelle portugiesische Musik durch neue Elemente wie Keyboards und Schlagzeug bereichert wird.

Der weltbekannte Pianist Rudolf Buchbinder kehrt am 19. Juli 2024 zum Carinthischen Sommer zurück und präsentiert im Congress Center Villach ein persönliches Programm mit Sonaten von Beethoven und Chopin. Seit über fünfzig Jahren ist der Pianist Teil des Carinthischen Sommers und bringt auch nächstes Jahr eine einzigartige Expertise und Leidenschaft für die Musik mit. Die Stiftskirche Ossiach wird am 20. Juli 2024 erneut zum Schauplatz eines musikalischen Höhepunkts. Die junge und talentierte Anastasia Kobekina, als „Wirbelwind am Cello“ bekannt, wird zusammen mit dem Kammerorchester Basel die Musik der Serenissima von Vivaldi bis Paganini in einem zauberhaften Ambiente präsentieren. „Opium“ am 22. Juli 2024 im Alban Berg Konzertsaal in Ossiach verspricht einen Abend voller Kontraste und Emotionen. Der Cellist Eckart Runge und Pianist Jacques Ammon tauchen mit Musik von Kurt Weill, Erich Wolfgang Korngold, Gustav Mahler, Maurice Ravel und anderen in die sinnlichen und rebellischen Strömungen der 1920er Jahre ein.

Die Stiftskirche Ossiach öffnet erneut ihre Pforten am 28. Juli 2024 für „Aus der Zeit gefallen“. Das Messages Quartet aus Krakau widmet sich vergessenen Werken polnischer Komponisten und den Quartetten des Brahms-Freundes Friedrich Gernsheim. Das Publikum erwartet eine musikalische Reise durch vergessene Schätze und meisterhafte Quartette. „Skrjabin Mysterium“ am 1. August 2024 im Alban Berg Konzertsaal in Ossiach wird zu einem Fest der Sinne. Die Pianistin Anika Vavic, unterstützt von Puppenspiel, Tanz und Licht, schafft ein Gesamtkunstwerk aus Musik, das die facettenreiche Welt von Alexander Skrjabin zum Leben erweckt.

Das grandiose Finale „A Soundtrack to the Stars” am 4. August 2024 im Congress Center Villach verspricht einen glanzvollen Abschluss des Festivals. Das RSO Wien unter der Leitung vonWayne Marshall feiert hundert Jahre Rhapsody in Blue und entführt die Zuhörer mit der revolutionären Musik von George Gershwin und den epischen Soundtracks von John Williams, namentlich Werke aus Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter und viele mehr, in eine eigene Galaxie der Filmmusik.

Der Carinthische Sommer 2024 verspricht ein unvergessliches Festival für die Sinne, das die Vielfalt der musikalischen Welt auf einzigartige Weise zelebriert. Eine Einladung, in die Klangwelten einzutauchen und von renommierten Künstlern sowie fesselnden Konzertprogrammen begeistert zu werden.

carinthischersommer.at