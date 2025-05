Das wohl schönste Haus am Bodensee, das „Haus zum Cavazzen“ steht am Lindauer Marktplatz. Mit seinem mächtigen Walmdach und der faszinierenden Fassadenmalerei gehört der prächtige Barockbau zu den markantesten Bauwerken der Inselstadt Lindau. Nach sechs Jahren aufwendiger Sanierung erstrahlt das historische Gebäude mit dem einzigartigen geschwungenen Dach nun in neuem/altem Glanz und lädt mit der ebenfalls gänzlich neu konzipierten Ausstellung ab 18. Mai 2025 zu einer Reise durch die Jahrhunderte ein.

Das barocke Schmuckstück wurde nach den Plänen und dem Modell des Schweizer Architekten Jakob Grubenmann von 1728 bis 1729 nach einem verheerenden Stadtbrand erbaut. Neben den aufwändig bemalten Fassaden fällt sofort das ungewöhnlich hoch geschwungene Dach auf, eine Meisterleistung der damaligen Bautechnik. Nicht umsonst bezeichnet es der Kunsthistoriker Georg Dehio als „eines der schönsten barocken Bürgerhäuser der Bodenseeregion“. Der Name Cavazzen kommt vermutlich vom Geschlecht „de Kawatz“, das auf diesem Grundstück ehemals im 16. Jahrhundert ansässig und aus der Lombardei zugezogen war. Zentral auf der Lindauer Insel am Marktplatz gelegen, präsentiert sich das Museum mit seinem frischen Konzept, den wechselnden Sonderausstellungen und dem Café im Innenhof nun als ein offenes Haus für alle. Wer tiefer eintauchen möchte in die Lindauer Geschichte, der erlebt hier anschaulich, dass die kleine Stadt seit jeher mehr war als eine beschauliche Insel im Schwäbischen Meer. Bereits im 15. Jahrhundert war der „Lindauer Bote“ zwischen Lindau und Mailand unterwegs, auch Johann Wolfgang von Goethe nutzte diesen Transportdienst auf dem Rückweg seiner Italienreise. Lindauer Patrizierfamilien waren in ganz Europa vernetzt, Mitglieder des bayerischen Königshauses verbrachten hier ihre Sommerfrische, und seit 1951 kommen alljährlich Nobelpreisträger auf der Insel im Bodensee zusammen. In Lindau traf und trifft sich die Welt.

Im Cavazzen werden nun all diese Geschichten neu erzählt, gleichzeitig ist das Gebäude selbst ein kostbares Ausstellungsstück. 1729/30 vom Schweizer Baumeister Jakob Grubenmann erbaut, beeindruckt der Cavazzen von außen mit seiner prachtvollen Fassade und dem eindrucksvollen dreistöckigen Dach. Rund 200 Jahre lang war er das Zuhause der umtriebigen Patrizier- und Adelsfamilie Seutter von Loetzen. Vor etwa einem Jahrhundert kam das Palais über eine Stiftung in die Hände der Stadt, ist seitdem das Museum der Lindauerinnen und Lindauer und beeindruckte in den vergangenen Jahren überregional mit Kunstausstellungen zur klassischen Moderne.

Zuletzt war die barocke Schönheit in einem desolaten Zustand – der Keller war feucht, das Fundament hatte sich gesenkt und der Dachstuhl war marode. Doch nun, nach der grundlegenden Sanierung, steht der Cavazzen schöner da denn je: Längst vergessene und übertünchte Deckenmalereien wurden wiederentdeckt, Vergoldungen freigelegt und das Haus mit einem modernen Museumskonzept aufgewertet. Interaktive Stationen ermöglichen ganz unterschiedliche Zugänge, bieten eine spannende und abwechslungsreiche Zeitreise durch die Jahrhunderte. Im Jahr 2026 kehren auch die erfolgreichen Kunstausstellungen in den Cavazzen zurück.

Dabei wird der Cavazzen ab sofort mehr sein als ein Museum: Im Innenhof lädt ein charmantes Café zum Verweilen ein, im Kellergewölbe sind Konzerte und Feste geplant. Ein umfangreiches Vermittlungsprogramm soll Menschen zusammen- und ins Gespräch bringen. Und den Cavazzen so übers ganze Jahr hinweg zu einem Ort für Lindauerinnen und Lindauer wie auch ihre Gäste machen. Freuen Sie sich auf ein einzigartiges Geschichts- und Gegenwartserlebnis im Cavazzen!

Ganzjährig geöffnet

www.kultur-lindau.de