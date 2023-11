Ihre Stimme fesselt, die Lieder entfalten hypnotische Intensität. Wer Youn Sun Nah einmal live erlebt hat, vergisst dies so schnell nicht wieder. 1995 kam die Südkoreanerin für ein dreijähriges Chansonstudium nach Paris, wo sie mehr als zwanzig Jahre blieb, sich in den Jazz einfühlte und mittlerweile zu einem Crossover-Gesangsstar aufgestiegen ist, mehrfach ausgezeichnet in Deutschland, Frankreich und ihrer alten Heimat.

Auf ihrer aktuellen Tournee präsentiert sie, begleitet von verschiedenen Pianisten, eine Auswahl von Songs, die ihr Leben geprägt haben. Ein Konzert, dass sich den Sängerinnen widmet, die sie beeinflusst haben und einigen ihrer ersten Lieben; das ohne Einschränkungen durch verschiedenste Stile und Epochen geht, aber gleichzeitig immer noch am Rande des Jazz liegt. Das neue Programm bietet die Gelegenheit, Youn Sun Nah mit ihren tausend Stimmen und ohne musikalische Grenzen am Mittwoch, dem 14. Februar, in der Centralstation live auf der Bühne zu sehen.

14. Februar 2024

www.centralstation-darmstadt.de