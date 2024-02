Die Cité du Temps – französisch für Stadt der Zeit – liegt im Herzen von Biel, der Welthauptstadt der Uhrmacherei.

Dieser besondere Ort widmet sich gänzlich der Zeit und vereint den verspielten, fröhlichen Stil der Marke Swatch und den luxuriösen Charakter von Omega unter einem Dach. Die Besucher haben die Möglichkeit in zwei verschiedene Welten der Uhrmacherkunst einzutauchen, welche in zwei Museen präsentiert werden: Planet Swatch und Omega Museum.

Das OMEGAMuseum

Das OMEGA Museum, das sich seit 2019 in einem faszinierenden neuen Gebäude befindet, erzählt durch Filme, Exponate und interessante interaktive Events die Geschichte der Schweizer Marke. Die Reise in den Kern von OMEGA umfasst eine 360°-Zeitgeschichte, eine riesige betretbare Speedmaster und eine faszinierende Animation, die das Innenleben der berühmten Co-Axial Hemmung offenbart. Bei ihrem Besuch können die Besucher auf einer 9 m langen Laufstrecke den Olympioniken in sich entdecken und dabei ihre Zeit mit der berühmten Technologie des Offiziellen Zeitnehmers OMEGA messen. Darüber hinaus erhalten sie Einblicke in die Geschichte der OMEGA Damenuhren, laufen über die Mondoberfläche und betreten die aufregende Welt von James Bond 007.

Planet Swatch

Mehrere Tausende der faszinierendsten Uhren sind in einer dynamischen Umgebung ausgestellt. Sie sind bunt und bahnbrechend, und jede einzelne hat ihre ganz eigene Geschichte. Von den ersten bis hin zu den neusten Modellen ist erlebbar, wie Geschmack sich entwickelt, Legenden entstehen, Kultobjekte geboren werden. Wir freuen uns, diese Geschichten mit Ihnen zu teilen!

www.citedutemps.com