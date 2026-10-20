Mit Anton Bruckners monuentaler achter Sinfonie widmet sich das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck im März 2027 einem der eindrucksvollsten Werke der spätromantischen Orchesterliteratur.

Unter der Leitung des niederländischen Dirigenten Antony Hermus erklingt die Sinfonie an zwei Abenden im Saal Tirol des Congress Innsbruck. Das fünfte Symphoniekonzert der Spielzeit 2026/27 steht damit ganz im Zeichen eines Werkes, das durch seine gewaltigen Dimensionen, seine spirituelle Tiefe und seine außergewöhnliche musikalische Architektur fasziniert.

Anton Bruckner vollendete die erste Fassung seiner Sinfonie Nr. 8 in c-Moll im Jahr 1887. Nachdem der Dirigent Hermann Levi Vorbehalte gegenüber der Komposition geäußert hatte, unterzog Bruckner das Werk einer umfassenden Überarbeitung. Die 1892 in Wien uraufgeführte zweite Fassung entwickelte sich schließlich zu einem seiner größten Erfolge. Mit ihrer eindrucksvollen Klangsprache und der monumentalen Steigerung im Finale nimmt die Sinfonie eine besondere Stellung innerhalb seines Schaffens ein.

Das Werk entfaltet über vier Sätze hinweg eine musikalische Dramaturgie zwischen düsterer Spannung, feierlicher Erhabenheit und tief empfundener Innerlichkeit. Besonders das ausgedehnte Adagio gehört zu den bewegendsten langsamen Sätzen der symphonischen Literatur. Im Finale führt Bruckner verschiedene musikalische Themen zu einer gewaltigen Schlusssteigerung zusammen. Die achte Sinfonie verlangt dem Orchester dabei nicht nur höchste technische Präzision ab, sondern auch ein besonderes Gespür für die groß angelegten musikalischen Spannungsbögen.

Mit Antony Hermus steht ein ausgewiesener Bruckner-Kenner am Pult des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck. Der niederländische Dirigent ist für seine differenzierten Interpretationen des großen symphonischen Repertoires bekannt. Gemeinsam mit dem Orchester bringt er ein Werk zur Aufführung, das zu den Höhepunkten der österreichischen Musikgeschichte zählt und bis heute durch seine emotionale und klangliche Intensität beeindruckt.

18. und 19. März 2027

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