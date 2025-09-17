Die 4. Matinée „Wien 1900“ im CCSaar entführt in die Klangwelt der Wiener Moderne – von Walzerseligkeit bis zu avantgardistischen Tönen.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wien 1900“ lädt die 4. Matinée im CCSaar zu einer atmosphärischen Zeitreise in die Metropole der Jahrhundertwende ein. Mit musikalischen Momentaufnahmen der europäischen Moderne lädt das Konzert ein, sich von den Klangwelten einer Ära der kulturellen und gesellschaftlichen Umbrüche mitreißen zu lassen. Künstler:innen und Ensembles interpretieren Werke, die Wien um 1900 zu einem Zentrum künstlerischer Erneuerung machten – von schwungvollen Walzern bis zu avantgardistischen Stücken. Ein Konzert am Nachmittag, das mit feinfühliger Musik, historischem Flair und sinnlichem Erlebnis mitten im weihnachtlichen Saarbrücken begeistert.

14. Dezember 2025

www.ccsaar.de