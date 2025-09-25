Magie, Musik und ein Märchenklassiker: Mit Die Schöne und das Biest bringt das Theater Liberi in der Congresshalle Saarbrücken ein Musical für die ganze Familie auf die Bühne – poetisch, unterhaltsam und voller Emotion.

Ungeheuer schön: In seinem Musical-Highlight Die Schöne und das Biest erzählt das Theater Liberi die berührende Geschichte über die wahre Liebe. Gefühlvolle Eigenkompositionen verbinden sich mit Poesie, Witz und Emotion zu einem Live-Erlebnis, das Jung und Alt begeistert.

Das für seine fantasievollen Produktionen bekannte Ensemble präsentiert das französische Volksmärchen in einer modernen und zugleich märchenhaften Fassung. Abwechslungsreiche Choreografien, romantische Balladen und schwungvolle Popsongs mit Ohrwurmqualität verschmelzen mit einem wandelbaren Bühnenbild, das Belles Zuhause und das verzauberte Schloss in leuchtenden Bildern entstehen lässt. Funkelnde Kostüme und lebendige Inszenierungen unterstreichen die zauberhafte Atmosphäre.

Seit Jahrhunderten fasziniert die Geschichte von der Kraft der Liebe, die so stark ist, dass sie selbst einen Fluch brechen kann. Im verwunschenen Schloss begegnet Belle dem geheimnisvollen Biest, hinter dessen Fassade sich ein weicher Kern und ein warmes Herz verbergen. Ihre gemeinsame Reise zwischen Angst, Neugier und Hoffnung macht dieses Musical zu einem unvergesslichen Erlebnis.

1. Februar 2026

www.ccsaar.de