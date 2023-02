Das Kunstmuseum Danubiana Meulensteen, eines der romantischsten Museen für moderne Kunst in Europa, liegt 20 Kilometer südlich von Bratislava, der Hauptstadt der Slowakischen Republik. Es wurde von Gerard Meulensteen aus Eindhoven, einem niederländischen Sammler und Kunstmäzen, und Vincent Polakovič, einem slowakischen Galeristen, gegründet.

Seit der Eröffnung des Museums im Jahr 2000 Dutzende von Ausstellungen der renommiertesten Persönlichkeiten der slowakischen, europäischen und globalen Kunstszene, wie Joan Miró, Sam Francis, Karel Appel, Magdalena Abakanowicz, Lucebert, Walasse Ting, Antoni Clavé, Martín Chirino , Markus Prachensky, Ilona Kesserü Ilona, ​​Jozef Jankovič, Rudolf Sikora, Vladimír Kompánek, Miroslav Cipár, Vladimír Popovič und andere wurden hier organisiert.

Wir wurden von vielen Besuchern aus dem In- und Ausland beehrt, darunter H.M. Juan Carlos I. von Spanien und seine Frau Sophia, Königin Beatrix der Niederlande, Königin Sonja von Norwegen, Albert II., Prinz von Monaco und Prinzessin Mona von Oman sowie unzählige Prominente.

Die einzigartige Lage des Danubiana an den Grenzen der Slowakei, Ungarns und Österreichs und seine harmonische Kombination aus Museumsarchitektur und der umgebenden Donaulandschaft bieten den Besuchern einzigartige Ausblicke auf die Kunstwerke sowie die sich mit den Jahreszeiten verändernde Flora und Fauna.

Der Skulpturenpark zeigt Werke namhafter Künstler wie El Lissitzky, Magdalena Abakanowicz, Jim Dine, Hans van de Bovenkamp, ​​Jozef Jankovič, Arman, J. C. Farhi, Vladimír Kompánek, Rudolf Uher und andere.

Das Museumsdach bietet vor allem bei Sonnenuntergang einen einzigartigen Blick auf Bratislava, die Kleinen Karpaten und die majestätische Donau. Die renommiertesten Fremdenführer und sozialen Portale empfehlen den Besuchern einen Rundgang durch das Museum mit seinem prächtigen Erweiterungsbau, der 2014 mit großzügiger Unterstützung der Regierung der Slowakischen Republik fertig gestellt wurde.

Die Meulensteen Collection

Gerard Meulensteen, der Gründer des Danubiana-Museums, begann in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, moderne Kunst zu sammeln. Zu seinen ersten Erwerbungen gehörten Werke von Künstlern der experimentellen CoBrA-Gruppe, deren einflussreiche Persönlichkeiten wie Karel Appel, Constant, Lucebert oder Eugen Brands Niederländer waren. Später traf er Walasse Ting, den chinesisch-amerikanischen Maler, und erwarb mehrere seiner Werke. Diese Freundschaft führte ihn zum Werk des amerikanischen abstrakten Künstlers Sam Francis.

Seine Sammelleidenschaft wuchs jedoch immens, nachdem er Kiro Urdin kennengelernt hatte, den mazedonischen Maler, der zu dieser Zeit in Paris lebte. Seine anschließenden Besuche von Kunstmessen und Ausstellungen moderner Kunst in Europa und den USA führten zu einem stetigen Wachstum seiner Sammlung, die er als Investition in Schönheit und Glück betrachtete, insbesondere nachdem er Künstler wie Claes Oldenburg, Christo, Corneille, Pierre Alechinsky, Magdalena Abakanowicz, Paul Jenkins, Hans Van de Bovenkamp und andere. Sein Interesse an slowakischer Kunst wurde geweckt, als er 1994 den slowakischen Galeristen Vincent Polakovič kennenlernte. Seitdem ist er einer der größten ausländischen Kunstsammler dieser Region. Heute bildet die Meulensteen-Sammlung den Kern der ständigen Sammlung der Danubiana. Diese Stücke werden dem Museum 20 Jahre lang kostenlos ausgeliehen, während es seine eigene Sammlung aufbaut. Heute wechseln die fast 200 Skulpturen und Gemälde dieser Sammlung regelmäßig.

