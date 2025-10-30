Ein Ort, an dem Literatur, Musik und Geschichte aufeinanderprallen: Das Deutsches Nationaltheater Weimar verbindet über 230 Jahre Kulturtradition mit Gegenwart und ist zugleich Zeugnis dramatischer politischer und ästhetischer Epochen.

Am malerischen Theaterplatz in Weimar erhebt sich das Deutsche Nationaltheater Weimar, einst Hoftheater unter der Leitung von Johann Wolfgang von Goethe und später Bühne bedeutender literarischer und politischer Ereignisse. In den 1790er-Jahren arbeitete Goethe hier mit Friedrich Schiller an der Erneuerung des Schauspielwesens, und die Uraufführungen vieler Klassiker markieren den Beginn einer neuen Ära der Ästhetik.

1907/08 erhielt das Haus seine heutige neoklassizistische Gestalt mit imposanter Säulenfassade und Ranglogen – ein architektonisches Zeichen für die Bedeutung des Theaters in der Kulturstadt Weimar. Auch politisch ist es bedeutend: 1919 tagte hier die Nationalversammlung und verabschiedete die erste deutsche Verfassung – dieser historische Moment machte das Theater zu einem Symbol für Demokratie und Öffentlichkeit. Im Laufe der Geschichte erlebte das Gebäude Höhen und Tiefen – Kriege, Zerstörung, Wiederaufbau –, doch stets blieb es Herzstück der Weimarer Kultur. Heute zählt das Haus mehrere Spielstätten und ein vielfältiges Ensemble für Schauspiel, Musiktheater und Tanz.

Ein Besuch dieses Hauses bedeutet nicht nur den Genuss künstlerischer Aufführungen, sondern auch die Begegnung mit einer Stätte, an der Kulturgeschichte geschrieben wurde – und weiter geschrieben wird.

www.dnt-weimar.de