Das Düsseldorfer Schauspielhaus – kurz D’haus genannt – ist das größte Sprechtheater Nordrhein-Westfalens und zählt zu den bedeutendsten Bühnen im deutschsprachigen Raum. Zum Programm gehören Schauspiel, Junges Schauspiel sowie das Stadt:Kollektiv.

Mit seinen Inszenierungen und vielfältigen Veranstaltungen richtet sich das D’haus an die gesamte Stadtgesellschaft in ihrer Vielfalt. Hauptspielstätte ist das Schauspielhaus am Gustaf-Gründgens-Platz. Der geschwungene weiße Bau des Architekten Bernhard Pfau gilt als ikonisches Wahrzeichen Düsseldorfs. Die Spielstätte des Jungen Schauspiels befindet sich in Düsseldorf-Rath, das Proben- und Produktionszentrum „Central“ am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Leitung liegt bei Generalintendant Wilfried Schulz und dem kaufmännischen Geschäftsführer Andreas Kornacki.

Ein Ensemble von rund fünfzig Schauspielenden, zahlreiche künstlerische Gäste sowie etwa 350 Mitarbeitende aus Kunst, Technik, Kostüm, Maske und Verwaltung bringen jährlich rund 900 Vorstellungen auf die Bühne. In der Spielzeit 2023/24 konnte mit 252.300 Besuchenden die höchste Publikumszahl der vergangenen 35 Jahre erreicht werden.

