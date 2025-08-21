Das Historische Museum der Pfalz Speyer begeistert mit seiner einzigartigen Verbindung von Geschichte, Archäologie und Weinkultur. Zwischen Domschatz, Römerfunden und spektakulären Sonderausstellungen wird hier Vergangenheit lebendig.

Direkt am Domplatz gelegen, zählt das Historische Museum der Pfalz zu den bedeutendsten kulturhistorischen Museen Deutschlands. Die Wurzeln reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück: 1869 wurden die Sammlungen des Historischen Vereins der Pfalz, des Rheinkreises und der Stadt Speyer zusammengeführt. 1910 erhielt das Museum im von Gabriel von Seidl entworfenen Prachtbau am Domplatz seine Heimat, 1990 folgte ein moderner Anbau, der seither Raum für große Sonderausstellungen bietet.

Heute verfügt das Museum über rund eine Million Exponate, von denen in den Dauerausstellungen nur ein Teil gezeigt werden kann. Zu den Highlights zählen der berühmte Domschatz, der „Goldene Hut von Schifferstadt“ oder die älteste noch versiegelte Weinflasche der Welt aus dem 4. Jahrhundert. Fünf Dauerausstellungen führen durch die Urgeschichte, die Römerzeit, das Mittelalter, die Neuzeit und die Weinkultur. Viele weitere Objekte werden im Sammlungszentrum „Alte Baumwollspinnerei“ bewahrt, wo zugleich Restaurierungen und wissenschaftliche Arbeiten stattfinden.

Ein besonderer Publikumsmagnet ist das Junge Museum, das seit 1999 als erstes Kinder- und Jugendmuseum in Rheinland-Pfalz Geschichte spielerisch erfahrbar macht. Interaktive Stationen, wechselnde Themenwelten und Mitmachangebote machen es zu einem lebendigen Ort für Familien.

Mit über 200.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich, renommierten Sonderausstellungen von internationalem Rang und einer einzigartigen Mischung aus Geschichte, Archäologie, religiöser Kultur und Weintradition ist das Historische Museum der Pfalz Speyer ein kultureller Leuchtturm, der Vergangenheit erlebbar macht und Impulse für die Zukunft setzt.

museum.speyer.de