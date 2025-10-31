Architektur trifft Klangkunst am Ufer des Vierwaldstättersees: Im KKL Luzern entfaltet sich Musik auf höchstem Niveau – ein Ort, an dem Raum und Resonanz eins werden.

Das KKL Luzern, entworfen vom französischen Architekten Jean Nouvel, erhebt sich eindrucksvoll am Seeufer von Luzern, unmittelbar neben dem Hauptbahnhof. Unter einem gewaltigen, freitragenden Dach mit über 100 Metern Spannweite beherbergt das Zentrum Konzert­-, Kongress- und Ausstellungsräume von internationalem Rang.

Im Herzen des Gebäudes liegt der Konzertsaal – ein Klangkörper mit herausragender Akustik: das Verhältnis von Raummaßen nach dem sogenannten „Schuhschachtel-Prinzip“, zehntausende speziell gestaltete Platten an Wänden und die ausgefeilte Technik schaffen eine Hörumgebung, die weltweit hoch geschätzt wird. Hier findet unter anderem das renommierte Lucerne Festival statt und das residierende Luzerner Sinfonieorchester gibt regelmäßig Konzerte.

Doch das KKL ist nicht nur Konzertsaal: Foyers, Terrassen, mehrere Restaurants und Bars machen den Spaziergang durch das Haus zu einem Erlebnis für alle Sinne. Architektur, Wasserflächen, Licht und Klang verschmelzen zu einem Gesamtkunstwerk – und laden dazu ein, Musik nicht nur zu hören, sondern zu empfinden und sich vom Raum tragen zu lassen.

Wer das KKL Luzern besucht, erlebt nicht einfach Kultur – er durchschreitet ein Zentrum, in dem Kunst, Architektur und Stadt-Landschaft eine Symbiose eingehen, und wird selbst Teil einer Klang- und Rauminszenierung, die lange nachhallt.

www.kkl-luzern.ch