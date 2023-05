Das Lindauer Kunstmuseum Lindau widmet seine Sonderausstellung im Jahr 2023 ganz dem Thema „Andy Warhol – Stars & Stories“.

Sein Gesamtwerk ist gewaltig groß, viele seiner Arbeiten gelten zurecht als „ikonisch“: Die Legende Andy Warhol hat heute mindestens ebenso Kultstatus wie viele seiner berühmten Bilder, die das globale Bildgedächtnis nachhaltig geprägt haben. Beim Stichwort „Warhol“ haben nicht nur Kunstfreunde sofort eindrucksvolle Motive im Kopf, die an Werbung oder Comic-Strips denken lassen.

Doch birgt die scheinbar einfache, geradezu plakative Kunstsprache vielfach subversive Kritik am ungebremsten Konsum und dem künstlichen Hochglanz unserer modernen, westlichen Welt. An der Aktualität dieser Kritik hat sich nichts geändert, im Gegenteil. So treffen Warhols Werke bei aller Schönheit nach wie vor empfindlich den Nerv der Wohlstandsgesellschaften.

Denn hinter den endlosen Wiederholungen des schönen Scheins der Idole und Ikonen verbergen sich Geschichten von Glamour und Tragödie, verschwimmen die Grenzen zwischen Kunst und Kommerz bis hin zum Kitsch. Leben, Tod und Vergänglichkeit sind untrennbar miteinander verbunden.

Hochaktuelle Themen also, die sich in der Auswahl der Werke widerspiegeln und einen faszinierenden, anregenden Ausstellungsbesuch versprechen. Dafür konnten sich die Ausstellungsmacher in Lindau erneut auf Kurator Prof. Roland Doschka und seine ausgezeichneten Kontakte in der Kunstszene verlassen. So werden wertvolle Leihgaben aus privaten Sammlungen und Kunststiftungen zu sehen sein, die sonst nicht ohne Weiteres für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

21. April bis 15. Oktober 2023

www.lindau.de