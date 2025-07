Das mitten in Duisburg gelegene Lehmbruck Museum ist ein europaweit einzigartiges Museum für Skulptur. Moderne Plastiken von Künstlern wie Alberto Giacometti, Constantin Brâncusi, Hans Arp und natürlich Wilhelm Lehmbruck prägen die Sammlung. Beheimatet ist das Museum in einem eindrucksvollen Bau von Manfred Lehmbruck, umgeben von einem großzügigen Skulpturenpark, der zum Entdecken einlädt.

Namensgeber Wilhelm Lehmbruck, geboren 1881 in Meiderich, gilt als bedeutender Plastiker der Klassischen Moderne und hatte maßgeblichen Einfluss auf nachfolgende Künstlergenerationen.

Das Museumsgebäude zählt zu den bemerkenswertesten Nachkriegsbauten und bietet Raum für Sammlung und wechselnde Ausstellungen. Im Zentrum stehen Schlüsselwerke Lehmbrucks, die in neue kunsthistorische Kontexte gestellt werden – von Primitivismus bis Minimalismus. Dabei richtet sich das Angebot nicht nur an Kunstliebhaber, sondern auch an ein breites, interessiertes Publikum. Zudem unterstützt das Museum auch zeitgenössische lokale und regionale Kunst. Der umgebende Skulpturenpark mit über 40 Großskulpturen von Künstlern wie Henry Moore, Tony Cragg oder Meret Oppenheim steht exemplarisch für das Leitmotiv „Kunst ist für alle da“. Dieses Engagement spiegelt sich auch in zahlreichen Public-Art-Projekten im Duisburger Stadtbild wider.

Mit vielfältigen Vermittlungsformaten und Veranstaltungsreihen bleibt das Lehmbruck Museum seinem Anspruch treu, Kunst für alle zugänglich und erlebbar zu machen.

lehmbruckmuseum.de