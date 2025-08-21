Im historischen Deutschherrenhaus am Deutschen Eck präsentiert das Ludwig Museum Koblenz hochkarätige Werke der Moderne und Gegenwart – mit besonderem Fokus auf französische Kunst nach 1945.

Das Ludwig Museum Koblenz befindet sich im restaurierten Deutschherrenhaus am berühmten Deutschen Eck und vereint historische Architektur mit moderner Kunst. Auf vier Etagen zeigt es herausragende Werke der Moderne und Gegenwart, die vor allem aus der Sammlung von Peter und Irene Ludwig stammen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf französischer Kunst nach 1945, mit Arbeiten von Picasso, Dubuffet, Soulages, den „Nouveaux Réalistes“ und der „Figuration Libre“.

Neben Malerei, Skulptur und Installationen beeindruckt das Museum auch mit der außergewöhnlichen Edition MAT, einer Künstleredition mit beweglichen und veränderbaren Objekten. Im angrenzenden Skulpturengarten im Blumenhof können Besucher bedeutende Werke wie den monumentalen Daumen „Le Pouce“ von César oder die „Stätte der Erinnerung und des Vergessens“ von Anne und Patrick Poirier entdecken.

Mit seiner klaren Ausrichtung auf die internationale Gegenwartskunst, insbesondere Frankreichs, bietet das Ludwig Museum Koblenz ein einzigartiges Profil innerhalb der deutschen Museumslandschaft. Es ist ein lebendiger Ort, der Geschichte, Kunst und Moderne miteinander verbindet und zugleich Raum für Inspiration und Dialog schafft.

ludwigmuseum.org