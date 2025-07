Am Domplatz 10, im historischen Zentrum Münsters, erhebt sich das LWL‑Museum für Kunst und Kultur – ein Ort, an dem über 1.000 Jahre Kunstgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart lebendig wird. Mit rund 350.000 Exponaten, darunter bedeutende Werke in den Bereichen bildende Kunst, Skulptur, Grafik, Fotografie sowie Münz – und Bibliotheksbestände, gehört das Museum zu den wichtigsten kulturellen Institutionen Westfalens.

Das Ensemble besteht aus einem renovierten Neorenaissance‐Altbau und einem lichtdurchfluteten Neubau, die durch großzügige öffentliche Durchgänge, einen Patio und ein offenes Foyer zu einem städtischen Treffpunkt verschmelzen. Gestaltung, Materialien und Raumsequenzen fördern eine direkte Kommunikation zwischen Museum, Bürger*innen und urbanem Raum.

In 51 modernen Ausstellungssälen entfalten sich interaktive Rundgänge und thematische Präsentationen – darunter Werke von Künstlern wie August Macke, Franz Marc, Ludwig Kirchner, Otto Piene oder Gerhard Richter. Höhepunkte der Sammlung sind u. a. die 12. Jahrhunderte alten Gerlachusscheiben – frühe Meisterwerke romanischer Glasmalerei.

Zum sinnlichen Reichtum gehört auch die Lichtskulptur Silberne Frequenz von Otto Piene, die am Museumsausgang den Münsteraner Himmel mit silbrigem Rhythmus erfüllt.

Barrierefreiheit, ein Museumscafé, ein Buchladen und vielseitige Vermittlungsformate – von Museumsführungen bis interaktiven Workshops – sorgen dafür, dass die Kunst für alle Publikumsschichten erlebbar wird. Ein Besuch im LWL‑Museum für Kunst und Kultur ist eine Reise durch Zeit und Stil: historische Meisterwerke, moderne Architektur und lebendige Vermittlung verbinden sich zu einem inspirierenden Ort der Kunstvermittlung im Herzen Münsters.

www.lwl-museum-kunst-kultur.de