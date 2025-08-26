Im Herzen von Koblenz vereint das Mittelrhein-Museum im Forum Confluentes lebendige Kunst- und Kulturgeschichte – von der Regionalromantik bis zur Gegenwart.

Mitten im architektonisch beeindruckenden Kulturzentrum Forum Confluentes liegt das Mittelrhein-Museum – eine der ältesten städtischen Institutionen Deutschlands, gegründet 1835 auf der Gemäldesammlung des Pfarrers Joseph Gregor Lang. Seit seinem Einzug in das moderne Forum Confluentes im Jahr 2013 präsentiert das Museum auf großzügigen Flächen einen lebendigen Überblick über mehr als 2.000 Jahre Kulturgeschichte des Mittelrheintals.

Die Dauerausstellungen sind chronologisch aufgebaut und reichen von mittelalterlicher Skulptur und Gemälden der Romantik bis hin zur Klassischen Moderne und zeitgenössischer Kunst. Rund 1.200 Gemälde, 8.000 Grafiken und Handzeichnungen, über 300 Skulpturen sowie zahlreiche kunstgewerbliche, archäologische und volkskundliche Objekte und Fotografien bilden die Schwerpunkte der Sammlung.

Als kulturelle Plattform im Zentrum der Stadt steht das Museum in enger Verbindung mit der Stadtbibliothek und der Tourist-Info im Forum Confluentes. Hier entsteht ein Ort des Austauschs, der Begegnung und der Wissensvermittlung auf mehreren Ebenen. Ein besonderes Merkmal ist zudem das breite museumspädagogische Angebot mit Audioguides, Workshops, Vorträgen und Führungen für Jung und Alt.

