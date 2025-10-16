Kunst, Kultur und Geschichte unter einem Dach – im Museum für Kunst und Kulturgeschichte Schloss Gottorf treffen Lebenswelten, Bildwelten und Zeitzeugnisse Schleswig-Holsteins aufeinander.

Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte Schloss Gottorf ist Teil des Museumsensembles auf der Museumsinsel in Schleswig und beherbergt eine der reichsten kulturhistorischen Sammlungen Norddeutschlands. Mit rund 120.000 Exponaten, die von der mittelalterlichen Kunst bis in die Gegenwart reichen, spannt sich hier ein eindrucksvoller Bogen durch die künstlerische und gesellschaftliche Entwicklung der Region.

Die Dauerausstellung präsentiert Kunst, sakrale Objekte, Möbel, Kunsthandwerk und Alltagszeugnisse in historisch gewachsenen Sammlungen. Besonders eindrucksvoll ist der rekonstruierte Gottorfer Globus, das berühmte barocke Weltmodell, das als eines der ersten Planetarien der Welt gilt. Im benachbarten Barockgarten, der nach historischem Vorbild wiederhergestellt wurde, entfaltet das Ensemble seine ganze Pracht – ein Ort, an dem Kunst, Architektur und Natur in harmonischem Einklang stehen.

Ein weiteres Highlight ist der Skulpturenpark Schloss Gottorf, in dem über 50 Werke vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart im Außenraum präsentiert werden. Der Park schafft einen faszinierenden Dialog zwischen Skulptur, Landschaft und Geschichte. Der Museumsbestand umfasst wertvolle Werke aus der herzoglichen Sammlung, Gemälde von der Renaissance bis zur Moderne, herausragende Beispiele norddeutschen Kunsthandwerks und einzigartige Möbelensembles. Mit der geplanten Wiedereröffnung der „Galerie der Moderne“ soll ab 2026 auch die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts in neuer Form erlebbar werden.

museum-fuer-kunst-und-kulturgeschichte.de