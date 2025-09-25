Das Saarländische Staatstheater in Saarbrücken verbindet architektonischen Charakter mit kultureller Vielfalt – ein Ort, an dem Oper, Schauspiel, Tanz und Konzert in lebendiger Symbiose auftreten.

Im Herzen Saarbrückens erhebt sich das Saarländische Staatstheater, eine herausragende Kulturinstitution, die über die Grenzen des Saarlandes hinaus wirkt. Das Haus vereint die Sparten Oper, Schauspiel, Ballett und Konzert unter einem Dach und adressiert mit seinem Programm eine breite kulturelle Öffentlichkeit.

Sein Gebäude wurde 1937–1938 im neoklassizistischen Stil errichtet, nach Plänen von Paul Baumgarten, und zählt heute zu den denkmalgeschützten Bauwerken Saarbrückens. Durch Umbauten in den 1980er Jahren unter Beteiligung von Gottfried Böhm wurde das Theater baulich modernisiert und mit gestalterischen Akzenten als Raum für zeitgenössische Inszenierungen bereichert. Mit rund 30 Neuproduktionen pro Spielzeit und über 700 Veranstaltungen zählt das Theater zu den pulsierenden Zentren der darstellenden Künste. Mehr als 200.000 Besucher*innen kommen jährlich – von lokalen Theaterfans bis zu Gästen aus dem Dreiländereck Deutschland, Frankreich und Luxemburg.

Das Saarländische Staatstheater setzt nicht nur auf klassische Opern und Dramen, sondern auch auf experimentelle Formate, Kleinkunst und die Sparte „sparte4“ – ein Raum für urbane Kunst, zeitgenössische Theaterformen und kulturelle Begegnung. Der Spielbetrieb erstreckt sich über mehrere Spielstätten: das Große Haus, die Alte Feuerwache, die Congresshalle und die sparte4, was dem Theaterprogramm große Flexibilität verleiht.

