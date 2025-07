Das Scharoun Theater Wolfsburg, am nordöstlichen Hang des Klieversbergs gelegen, ist ein architektonisches Meisterwerk von Hans Scharoun und wurde 1973 eröffnet. Die lange, schlanke, organisch geformte Anlage mit hellem Travertin und dunklen Akzenten zählt zu den größten deutschen Bespieltheatern.

Das Theater ist fast ausschließlich ein Gastspielhaus. Pro Spielzeit werden etwa zwei Eigenproduktionen realisiert, darunter regelmäßig ein beliebtes Weihnachtsmärchen. Gezeigt werden Schauspiel-, Musiktheater-, zeitgenössische Tanz- und Ballettaufführungen sowie Opern- und Sinfoniekonzerte. Das Programm ist bewusst vielfältig und spricht ein breites Publikum an.

Auch das Junge Theater ist fester Bestandteil des Hauses: Es richtet sich mit speziell kuratierten Produktionen und Angeboten an Jugendliche aller Altersgruppen sowie Schulklassen. Als Spielstätten dienen neben dem großen Saal auch die Hinterbühne des Theatergebäudes sowie das Hallenbad – Kultur am Schachtweg in der Stadtmitte. Ein besonderes Highlight ist der alljährlich im März stattfindende Drehbühnenball – ein stimmungsvolles Fest im Foyer- und Bühnenbereich, das längst über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Im Sommer geht das Haus in die Theaterpause, bevor im September traditionell die neue Spielzeit eröffnet wird.

Die Theaterkasse im Haus sowie eine zentrale Vorverkaufsstelle in der Porschestraße stehen für Ticketkauf und Beratung zur Verfügung. Die Abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Ein Besuch im Scharoun Theater Wolfsburg verbindet beeindruckende Architektur, technische Raffinesse und kulturelle Vielfalt – ein lebendiger Ort für anspruchsvolle Kunst und bewegende Erlebnisse im Herzen der Stadt.

theater.wolfsburg.de