Von Tango über Musik-Kabarett bis zu David Orlowskys vielfältigem Treiben bei den „Musikfesten auf dem Lande” gestalten sowohl etablierte Künstlerinnen und Künstler als auch junge Talente in unterschiedlichen Formationen das musikalische Programm.

An jedem der fünf Musikfest-Wochenenden finden an den Samstagen zwischen 13 und 18 Uhr und an den Sonntagen zwischen 11 und 16 Uhr jeweils drei Konzerte mit zwei einstündigen Pausen statt. An den Samstagabenden gibt es jeweils ab 20 Uhr ein etwa 90-minütiges Konzert. Auf Gut Emkendorf machen die beiden Nachwuchsmusiker Philipp Schupelius und Leon Lorenz mit einem Programm von Antonio Vivaldi bis Arvo Pärt den Auftakt für das erste Musikfest des Festivalsommers. Die Band Wildes Holz zeigt zu ihrem 25-jährigen Jubiläum auf eindrucksvolle Weise, dass die Blockflöte hervorragend in die Rock- und Popmusik passt und das Trio Agora geht der Geschichte und Verbreitung des Tangos im 19. und 20. Jahrhundert auf den Grund.

Das Trio SYRIAB bringt mit orientalischen Instrumenten die arabische und nahöstliche Musik zum Gut Stockseehof, während die belgische Band WÖR zu einer Folk-Night einlädt. Wie sich Komponisten durch die Musikepochen hinweg von verschiedenen Tanzformen inspirieren ließen, nimmt sich das Ardemus Quartet zum Thema. In Wotersen lässt der Pianist Iyad Sughayer, ausgezeichnet vom „Young Classic Artist Trust 2021“, Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Aram Khachaturian und Jean Sibelius erklingen. Die fünf Musikerinnen von Líadan reisen mit dem Publikum und Irish Folk auf die grüne Insel und Mitglieder des diesjährigen Schleswig-Holstein Festival Orchestra sind in abwechslungsreichen Kammermusikformationen zu erleben. Das fünfköpfige Apollo’s Cabinet begibt sich in der Scheune von Gut Hasselburg auf eine barocke Wanderung zwischen Schauspiel, Tanz, Poesie und Unterhaltung und das Duo Mackefisch steht mit einem Lieder-Poetry-Kabarett auf der Bühne. Die vier Musiker von Maxjoseph teilen mit Tuba, Gitarre, Geige und Steirischer Harmonika ihre ganz persönliche Vorstellung von Volksmusik und weichen Traditionen zugunsten neuer Klänge auf.

Das Musikfest auf Gut Pronstorf wird künstlerisch von dem Klarinettisten David Orlowsky gestaltet. Er hat musikalische Freundinnen und Freunde wie den Lautenisten David Bergmüller, die Cellistin Tanja Tetzlaff, die Pianistin Lauma Skride und das Moritz Weiß Klezmer Trio eingeladen, um gemeinsam ein Wochenende lang zu musizieren. Außerdem wird der Förderpreis der Sparkassen-Finanzgruppe verliehen. Um den mit 5.000 Euro dotierten Preis wetteifern drei Preisträgerinnen und Preisträger des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ aus der Kategorie Holzblasinstrument solo. Im Anschluss an die Preisverleihung zeigen die Geigerinnen Maya Alexandra und Julia Raphaela Kasprzak, ausgezeichnet mit dem Förderpreis 2023, ihr Können.“

6. Juli bis 1. September 2024

www.shmf.de