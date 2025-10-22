Kultur für alle: Das Schleswig‑Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester bringt mit Musiktheater, Schauspiel, Ballett und Konzert seit 1974 eine große Vielfalt auf die Bühnen des Landes – facettenreich, regional verankert und partizipativ gedacht.

Das Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester ist mit seinen über 600 Vorstellungen pro Spielzeit und Spielorten von der dänischen Grenze bis zur Elbe eine der größten Landesbühnen Deutschlands. In den Sparten Musiktheater, Ballett, Schauspiel, Puppentheater und Konzert verbindet es künstlerische Qualität mit gesellschaftlicher Teilhabe und Bildungsarbeit.

Mit einem Ensemble von rund 350 Mitarbeitenden aus über 20 Nationen zeigt das Haus nicht nur Inszenierungen für alle Altersgruppen, sondern bietet mit Spielclubs, Chören, Workshops und Gastspielen auch Raum für Beteiligung und Begegnung. Die Produktionen greifen Geschichten aus allen Zeiten auf, decken verschiedene Stile ab und sind regional in Schleswig-Holstein präsent, damit möglichst viele Menschen Zugang bekommen.

Das Theater versteht sich nicht nur als kulturelle Bühne, sondern als Ort für Diskurs und Gemeinschaft: Es ist Teil kultureller Netzwerke, vertritt demokratische Werte und stärkt die regionale Lebensqualität. Ein Besuch hier heißt, Kunst als Erlebnis im Dialog zu erleben – vielgestaltig, offen und vor Ort.

www.sh-landestheater.de