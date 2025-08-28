Im historischen Schlossensemble bietet das Schlosstheater Neuwied – mit seinen über zwei Jahrhunderten Bühnen-Geschichte – heute moderne Mehrspartenkunst zwischen Tradition und Regionalverankerung.

Das Schlosstheater Neuwied befindet sich in einem Seitenflügel des historischen Schlosses, der bereits im 19. Jahrhundert als Theater genutzt wurde und erstmals 1859 öffentlich zugänglich war. Seine Wurzeln reichen noch weiter zurück: 1777 entstand im damaligen Komödienhaus am Marktplatz das erste feste Theater Neuwieds, das als „rheinisches Hoftheater“ firmierte.

Nach wechselvoller Theatergeschichte – einschließlich Aktivität unter dem Namen „Westmark Landestheater“ und später „Landestheater Moselland“ – etablierte sich das Haus 1948 als Landesbühne Rheinland-Pfalz mit Heimatsitz in Neuwied. 1976 gründete sich die gemeinnützige „Stiftung Schlosstheater“ zur Förderung des Hauses. 1978 erfolgte unter dieser Trägerschaft die umfassende Renovierung. Seither bietet das Theater mit etwa 273 Plätzen als zentrale Spielstätte ein vielseitiges Programm aus Schauspiel, Musiktheater, Ballett und Kinderproduktion.

Heute beheimatet das Schlosstheater sowohl Aufführungsräume als auch Produktionswerkstätten einer lebendigen Mehrspartenbühne, die sowohl regional als auch landesweit tätig ist.

schlosstheater.de