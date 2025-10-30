Ein Zentrum großer Theatergeschichte – das Staatstheater Meiningen verbindet europäische Bühnenreform, klangvolle Musiktradition und lebendige Gegenwart in einem Haus, das seit über 190 Jahren Maßstäbe setzt.

Das Staatstheater Meiningen blickt auf eine bedeutende Geschichte zurück, die weit über die Grenzen Thüringens hinauswirkt. Gegründet im Jahr 1831 als Herzogliches Hoftheater, unterzog sich das Haus ab der Regentschaft von Georg II. von Sachsen‑Meiningen ab 1866 einer radikalen Reform: Im Mittelpunkt stand das Schauspielensemble, das unter seiner Leitung mit historischer Genauigkeit, detailreicher Ausstattung und einem konsequenten Ensemblegedanken neue Wege ging. Diese Prinzipien wurden schnell zum Vorbild für das moderne Regietheater.

Architektonisch markant ist das Große Haus in der Bernhardstraße 5, eines der klassischen Theaterbauten Deutschlands. Neben dem Musik- und Theaterbetrieb beherbergt das Haus die traditionsreiche Meininger Hofkapelle, deren Ursprünge bis in das Jahr 1690 zurückreichen und die zu den ältesten Klangkörpern ihrer Art zählt. Das heutige Spielangebot umfasst Schauspiel, Musiktheater, Konzerte, Ballett und Puppentheater. Die breite stilistische Bandbreite schlägt Brücken von klassischer Mes­sung bis zur zeitgenössischen Innovation, womit das Theater seine Rolle als kultureller Motor der Region unterstreicht.

Ein Besuch im Staatstheater Meiningen heißt nicht nur eine Aufführung – es bedeutet, ein Stück Theatergeschichte zu erleben, das Vergangenheit, Ästhetik und lebendige Spielkultur eindrucksvoll miteinander verbindet.

www.staatstheater-meiningen.de