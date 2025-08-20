Seit über 100 Jahren prägt das Theater Bielefeld das kulturelle Leben Ostwestfalens. Als Drei-Sparten-Haus mit Schauspiel, Musiktheater und Tanz begeistert es jährlich über 200.000 Besucherinnen und Besucher mit künstlerischer Vielfalt und lebendiger Tradition.

Das Theater Bielefeld wurde 1904 eröffnet, nachdem eine Bürgerinitiative den Bau durch ihre Spenden möglich gemacht hatte. Von Anfang an war es ein Ort, an dem die Stadtgesellschaft ihr Bedürfnis nach mehr Kultur verwirklichte – und bis heute ist es das kulturelle Zentrum Ostwestfalens, das mit seinem Publikum lebt und sich gemeinsam mit ihm wandelt.

Architektonisch ein beeindruckendes Zeugnis des frühen 20. Jahrhunderts, verbindet das Haus Tradition und Moderne. Nach umfassenden Renovierungen erstrahlt das Gebäude heute in neuem Glanz und beherbergt ein lebendiges Drei-Sparten-Haus, in dem Schauspiel, Musiktheater und Tanz unter einem Dach vereint sind. Rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – von Bühnentechnik über Maske und Dramaturgie bis hin zu den Ensembles – arbeiten daran, dass kreative Ideen auf die Bühne gelangen. Dabei werden Jahrhunderte alte Stoffe ebenso in Beziehung zur Gegenwart gesetzt wie neue, zeitgenössische Stücke entdeckt.

Mit über 600 Vorstellungen pro Spielzeit und mehr als 200.000 Besucherinnen und Besuchern ist das Theater Bielefeld ein Ort, an dem gesungen, gespielt, getanzt, gebaut, genäht und gestaltet wird – ein lebendiges Zentrum künstlerischer Vielfalt, das Menschen aus der Region und weit darüber hinaus zusammenführt.

