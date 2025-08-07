Ein lebendiger Kulturmittelpunkt am Rhein: Das Theater Bonn versteht sich als „Theater für Alle“ – eine Bühne, die kulturelle Teilhabe nicht nur ermög­licht, sondern aktiv gestaltet. Das städtische Mehrspartenhaus bringt Oper, Schauspiel, Familienprogramm und Bildung unter ein Dach. Rund 500 Veranstaltungen jährlich machen das Theater zu einem unverzichtbaren Motor des kulturellen Lebens in Bonn und der Region.

Historisch gewachsen: Im 19. Jahrhundert bauten aufgeklärte Bürger Bonns das erste eigene Schauspielhaus, das später durch Neubauten, Zerstörung im Krieg und Provisorien ergänzt wurde, bis 1965 das heutige Opernhaus am Rheinufer entstand – ein architektonisches Symbol kultureller Erneuerung und urbaner Tradition.

Kunst verbindet: Unter dem Motto „Theater für Alle“ strebt das Haus danach, die ganze Stadtgesellschaft zu repräsentieren. Vermittlungsarbeit, Inklusion und Bildung sind hier zentrale Anliegen – mit Formaten wie Runden Tischen, Workshops, Kooperationen mit Schulen oder mobilen Theaterprojekten. Inklusive, generationenübergreifende Kultur entsteht nicht nur auf der Bühne, sondern im Dialog. Regionale Vielfalt – internationale Offenheit: Das Theater Bonn vereint lokale Identität mit globaler Ausrichtung. Mit Formaten wie der Bonner Biennale – Neue Stücke aus Europa setzt es ein Zeichen für zeitgenössisches Theater; mit Programmen in englischer Sprache und UN-Kooperationen öffnet es sich interkulturellem Publikum.

Das Theater Bonn ist somit weit mehr als ein Veranstaltungsort: Es ist ein architektonisches Erbe, ein lebendiger Ort der Partizipation und ein Raum, in dem Kunst und Stadtgesellschaft sich wechselseitig prägen. Ein Treffpunkt für Vielfalt, Dialog und künstlerische Neugier.

www.theater-bonn.de