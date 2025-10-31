Mitten in den Bündner Bergen erhebt sich das Theater Chur – ein lebendiger Ort, an dem Schauspiel, Tanz, Musik und Kultur im Dialog stehen und die älteste Stadt der Schweiz zum Erlebnis werden.

Das Theater Chur ist mehr als nur ein Bühnenhaus: Es ist ein Zentrum der kulturellen Öffnung und Begegnung in der Hauptstadt des Kantons Graubünden. Hier versammelt sich ein Programm, das Eigenproduktionen, nationale Gastspiele und internationale Positionen verbindet – vom Tanztheater über Schauspiel bis zu Konzerten. In der Saison von Herbst bis Frühjahr entstehen im Haus vielfältige Kooperationen und Experimente, die oft auch über die Grenzen des Kantons hinaus wirken.

Das Gebäude selbst – gelegen in Chur, der ältesten Stadt der Schweiz – öffnet sich mit seinem historischen Hintergrund sowie einer modernen Ausrichtung: Architektur und Raum laden ein zum Verweilen, Staunen und Diskutieren. Im Zuschauerraum, auf der Bühne und im Foyer entsteht eine Atmosphäre, in der Kunst als gemeinsames Erlebnis erfahrbar wird.

Besonders prägend ist die Ausrichtung des Hauses auf Vielfalt und Dialog: In dieser Theaterlandschaft findet sich nicht nur klassisches Schauspiel, sondern ebenso Musik-, Tanz- und Performanceformen. Produktionen von etablierten Regisseur*innen wechseln sich ab mit Projekten lokaler Theatergruppen, Jugendensembles und Kulturformaten mit gesellschaftlichem Impetus. Der Fokus auf Vermittlung und Teilhabe verleiht dem Haus eine besondere Rolle im kulturellen Gefüge der Region.

Wer das Theater Chur besucht, taucht ein in ein Wechselspiel zwischen Stimme, Bewegung und Raum – und erlebt, wie Kultur in alpiner Umgebung zugleich global gedacht wird. Ein Abend hier ist nicht einfach eine Vorstellung, sondern Einladung, mitzugehen auf eine Reise durch Kunst, Zeit und Reflexion.

www.theaterchur.ch