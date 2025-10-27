Zwischen Dom und Petersberg erhebt sich ein Haus, das Moderne und Tradition auf eindrucksvolle Weise verbindet: Das Theater Erfurt ist das kulturelle Herz der thüringischen Landeshauptstadt – ein Ort, an dem Musik, Schauspiel und Architektur zu einem einzigartigen Gesamterlebnis verschmelzen.

Das Theater Erfurt gilt als eines der modernsten Bühnenhäuser Europas und steht zugleich in der langen Theatertradition der Stadt, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Der markante Neubau wurde 2003 eröffnet und fügt sich mit seiner klaren, lichtdurchfluteten Architektur harmonisch in das historische Ensemble von Dom und Severikirche ein. Großzügige Glasfronten, elegante Linien und eine offene Raumgestaltung machen das Haus selbst zu einem Symbol für Transparenz und kulturelle Offenheit.

Das Herz des Theaters schlägt im großen Saal mit rund 800 Sitzplätzen, der für seine hervorragende Akustik und seine wandelbare Bühnentechnik bekannt ist. Hier entfaltet sich ein vielseitiges Programm: von klassischer Oper über zeitgenössische Musiktheaterproduktionen und Musicals bis hin zu Schauspiel, Tanz und Crossover-Projekten. Das Philharmonische Orchester Erfurt begleitet zahlreiche Eigenproduktionen und prägt mit seinen Konzertreihen den charakteristischen Klang des Hauses.

Über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind die DomStufen-Festspiele, die alljährlich im Sommer die 70 Stufen zwischen Dom und Severikirche in eine spektakuläre Open-Air-Bühne verwandeln. Vor der historischen Kulisse erleben Besucherinnen und Besucher Opern- und Musicalklassiker in einer einmaligen Atmosphäre, die jedes Jahr Zehntausende anzieht.

Auch international hat sich das Theater Erfurt einen Namen gemacht – Produktionen und Koproduktionen führten das Ensemble bereits nach Riga, Nizza, Bilbao, Shanghai und Hongkong. Mit seiner Mischung aus künstlerischer Exzellenz, architektonischer Eleganz und mutiger Programmgestaltung steht das Haus für eine lebendige, weltoffene Kultur, die Tradition bewahrt und zugleich Neues wagt.

www.theater-erfurt.de