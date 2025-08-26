Im einzigen klassizistischen Rangtheater des Mittelrheins schlägt das Herz der Koblenzer Kulturszene: Das Theater Koblenz verbindet historische Architektur mit moderner Mehrspartenkunst und begeistert mit großer Vielfalt und lebendiger Vermittlungskultur.

Das Theater Koblenz, unweit des Kurfürstlichen Schlosses gelegen, ist das einzige erhaltene klassizistische Rangtheater am Mittelrhein – und eines der ältesten in Deutschland. Seit seiner Eröffnung 1787 hat es sich zu einer vielseitigen Mehrspartenbühne entwickelt, die Schauspiel, Musiktheater, Ballett und Puppenspiel unter einem Dach vereint. Mit rund 200 fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus etwa 23 Nationen und 27 verschiedensten Berufen zeigt das Theater eine starke regionale und internationale Verankerung.

Das Programm besticht durch ca. 25 Premieren pro Spielzeit – von antiker Tragödie über Barockoper bis hin zu Uraufführungen und zeitgenössischen Formaten. Kinder- und Jugendtheater, mobile Produktionen (etwa in Schulen oder Kindergärten), Workshops, Lesungen und Backstage-Führungen machen das Haus zu einem lebendigen Zentrum der darstellenden Künste. Auch während der Bauarbeiten ist das Theater kreativ: Temporäre Spielorte wie das Theaterzelt auf dem Festungsplateau und die Rhein-Mosel-Halle stellen sicher, dass die Lust auf Theater für Koblenz und die Region ungebrochen bleibt.

theater-koblenz.de