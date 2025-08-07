Ein beeindruckendes Stück Stadtkultur auf über 14 000 m²: Seit 1963 vereint das Bauhaus-inspirierte Ensemble unter einem Dach Theater, Konzerte, Tagungen und Messen.

Die 120 Meter lange Fassade mit ihrer kubischen Struktur und den lichtdurchfluteten Räumen ist ein markantes architektonisches Highlight. Zwei voneinander unabhängige Säle erlauben parallele Veranstaltungen auf höchstem Niveau. Der Pina-Bausch-Saal bietet 720 Sitzplätze, der Große Konzertsaal 1 008 und der Kleine Konzertsaal rund 200.

Ein besonderes Merkmal des Hauses ist die gezielte Verbindung von Baukunst und bildender Kunst: Bereits beim Bau floss ein Prozent der Bausumme in Kunst am Bau. Zu sehen sind großformatige Arbeiten im Foyer, ein monumentales Kupferrelief im Konzertbereich, eine Bronzeplastikgruppe im Innenhof sowie kunstvoll gestaltete Türgriffe am Haupteingang – alle Werke stammen von regionalen Kunstschaffenden und fügen sich nahtlos in die klare Formensprache des Gebäudes ein. Das Theater & Konzerthaus wurde als Ersatz für die 1957 durch einen Brand zerstörte Stadthalle errichtet. Der Neubau entstand nach Plänen des Architekten Hans Joachim Budeit. Der erste Spatenstich erfolgte 1960, bereits drei Jahre später wurde das Haus feierlich eröffnet – realisiert von über hundert Betrieben und getragen von einem starken kommunalen Kulturwillen.

theater-solingen.de