Im Theater Trier verschmilzt Kulturtradition mit kreativer Vielfalt: ein lebendiges Dreispartenhaus, das Musik, Schauspiel und Tanz mit gesellschaftlicher Offenheit verbindet.

Im Herzen Triers, nur wenige Schritte vom historischen Innenstadtbereich entfernt, steht ein lebendiger Ort der darstellenden Künste: das Theater Trier. Als Dreispartenhaus vereint es Musiktheater, Schauspiel und Tanz – begleitet vom städtischen Philharmonischen Orchester. Auf dem Spielplan stehen über 50 Produktionen pro Spielzeit, flankiert von ebenso zahlreichen begleitenden Formaten wie Konzerten, Workshops und kultureller Bildung. Mit einer langen Geschichte, die bis ins Jahr 1802 zurückreicht, entwickelte sich das Haus über wechselnde Spielstätten bis zum markanten Neubau am Augustinerhof von 1964. Der Theaterbau besticht durch moderne Technik, eine Bühne mit großer Spannweite, elegante Zuschauerräume und flexible Spielstätten wie Großes Haus, Studiobühne und Kasino.

Das Theater ist nicht nur Bühne, sondern agiert als kultureller Kompass: es verbindet Klassik mit zeitgenössischem Stückrepertoire, engagiert sich in der Nachwuchsförderung und öffnet sich für gesellschaftliche Debatten. Dabei richtet es sich mit seinen Programmen bewusst an ein Publikum aus Stadt, Eifel, Hunsrück, Moselregion und darüber hinaus.

theater-trier.de