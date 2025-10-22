Ein schwimmendes Theater mitten in der Hansestadt – das Theaterschiff Lübeck verbindet maritime Atmosphäre mit Kleinkunst, Komödie und Musik und ist längst zu einem festen kulturellen Ankerplatz an der Trave geworden.

Direkt an der Untertrave, nur wenige Schritte von der Lübecker Altstadt entfernt, liegt das Theaterschiff Lübeck – ein ehemaliges Frachtschiff, das in ein charmantes Kulturhaus auf dem Wasser verwandelt wurde. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2002 begeistert es mit einer außergewöhnlichen Mischung aus Theater, Gastronomie und norddeutschem Flair.

Im ehemaligen Laderaum befindet sich heute ein stimmungsvoller Theatersaal mit rund 150 Plätzen. Hier wird nicht nur gespielt, sondern gelacht, gesungen und gefeiert: Das Programm reicht von Komödien und musikalischen Abenden über Kabarett bis hin zu Gastspielen und Eigenproduktionen. Ob Klassiker, zeitgenössische Stücke oder humorvolle Revuen – das Repertoire spiegelt die ganze Vielfalt der Kleinkunst wider.

Neben dem Theatererlebnis bietet das Schiff auch gastronomische Gemütlichkeit: Im Bordrestaurant werden Speisen und Getränke serviert, die den Theaterbesuch zu einem rundum genussvollen Abend machen. Besonders reizvoll ist die Atmosphäre auf dem Freideck, wo Besucherinnen und Besucher vor oder nach der Vorstellung den Blick über die Trave und auf die Altstadtsilhouette genießen können.

Das Theaterschiff Lübeck ist mehr als ein Spielort – es ist ein Stück lebendige Stadtkultur, das auf einzigartige Weise Kunst, Wasser und norddeutsches Lebensgefühl verbindet. Wer hier an Bord geht, erlebt Theater, wie man es sonst nirgendwo findet: hautnah, humorvoll und mit echtem maritimem Charme.

theaterschiffluebeck.de