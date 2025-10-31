In Biel und Solothurn wird Kultur groß geschrieben: TOBS! vereint Oper, Schauspiel, Konzert und Tanz unter einem gemeinsamen Dach – ein Ort der Vielfalt, Begegnung und Überraschung.

Das Theater & Orchester Biel Solothurn – kurz TOBS! – eröffnet seinen Besucherinnen und Besuchern ein vielfältiges Universum der darstellenden Künste. Mit rund 300 Vorstellungen pro Spielzeit in Oper, Schauspiel, Konzert und Tanz verteilen sich seine Impulse auf zwei Städte – Biel/Bienne und Solothurn – und schaffen so eine lebendige Kulturlandschaft der Ost- und Mittelschweiz.

In den Spielstätten – vom Stadttheater Biel über das Kongresshaus bis zum Stadttheater Solothurn und weiteren Kooperationsräumen – verschmilzt Kunst mit urbanem Raum. Das Pendant aus Musiktheater, Schauspiel und Konzert macht das Haus zu einem Ort, an dem Publikum nicht nur konsumiert, sondern teilnimmt: In Workshops, Diskursformaten und Jugendprojekten eröffnet TOBS! Raum für Begegnung und Mitgestaltung.

Die Programmvielfalt ist beeindruckend: Klassische Opern stehen neben zeitgenössischen Musiktheaterprojekten, Schauspielproduktionen verbinden globale Themen mit regionaler Verankerung, Konzerte reichen vom Sinfoniekonzert bis hin zu familien- oder kinderfreundlichen Formaten. Dabei legt TOBS! großen Wert darauf, Bühne und Publikum möglichst nah zueinander zu bringen – ein Prinzip, das Intensität erzeugt und Kunst unmittelbar erlebbar macht.

Wer TOBS! besucht, betritt keine Star-Inszenierung im Großformat, sondern einen lebendigen Kulturraum, in dem Stimmen, Instrumente, Körper und Gedanken miteinander in Resonanz treten. In Biel und Solothurn wird Theater- und Musikgeschichte geschrieben – und gleichzeitig neu gedacht.

