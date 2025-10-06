Der Kulturpalast Dresden ist mehr als ein Konzertgebäude – er ist ein pulsierendes Haus der Begegnung, das Musik, Wissenswelten und Kabarett unter einem Dach vereint.

Der Kulturpalast steht zentral an der Nordseite des Altmarkts und prägt mit seiner schlichten, modernen Form das städtische Gefüge zwischen Semperoper, Frauenkirche und Neumarkt. Ursprünglich als Mehrzwecksaal im Jahr 1969 errichtet, wurde das Gebäude ab 2012 umfassend modernisiert und 2017 mit einem neuen, akustisch herausragenden Konzertsaal wiedereröffnet.

Im Herzen des Hauses liegt der Konzertsaal nach dem „Weinberg“-Prinzip gestaltet – mit terrassenförmig ansteigenden Rängen rund um die Bühne – und bietet Platz für rund 1.750 bis 1.800 Zuhörer. Der neue Saal wurde so entworfen, dass die Dresdner Philharmonie endlich eine akustisch hochkarätige Heimat erhielt. Doch der Kulturpalast ist mehr als Ort klassischer Musik: Er beherbergt auch die städtische Zentralbibliothek und das Kabarett „Die Herkuleskeule“, was eine ganztägige Nutzung möglich macht. In den weitläufigen Foyers begegnen Besucher Bibliotheksräume, Konzertbuchungen, Begegnungsflächen und Gastronomie in einem offenen Haus, das Kunst und Alltag verbindet.

Ob Konzert, Kabarett, Lesung oder Vortrag – der Kulturpalast Dresden ist heute ein Ort, an dem Kultur und Gemeinschaft zusammentreffen und das Herzklopfen der Stadt hörbar wird.

kulturpalast-dresden.de