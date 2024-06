Die Transformation des ehemaligen Bekleidungshauses Faoro an der Landstraße 62 in Schaan zu einem Treffpunkt für Kunst- und Kulturinteressierte stellt einen bemerkenswerten Schritt für das kreative Schaffen der Künstlerin Ursula Wolf dar.

Tief in ihrer künstlerischen Praxis verwurzelt, erforscht sie mit Leidenschaft die Schnittstellen des Alltäglichen und entblösst dabei die verborgene Bedeutung hinter vermeintlicher Banalität. Es ist das subtile Zusammenspiel zwischen Mensch und Zufall, das in ihren Werken zum Ausdruck kommt und nun in der Ausstellung Atelier62 im Kunstraum Engländerbau zum Leben erwacht. Aus den verlassenen Winkeln des Kleidergeschäfts erhebt sich das Atelier62 wie ein Symbol der Wiedergeburt, um Begegnungen jeglicher Art zu empfangen. Die interaktive Ausstellung unter der kuratorischen Leitung von Antonella Barone ist mehr als eine einfache Präsentation von Werken: Hier entsteht aus dem Zusammenspiel von Materialien und dem Echo vergangener Tage eine lebendige Spielwiese für Kreativität.

Die Übertragung der Atmosphäre des Ateliers62 von den Räumlichkeiten an der Landstraße 62 in Schaan in den Kunstraum Engländerbau ist der Kernpunkt dieser Ausstellung. Das Publikum wird dazu ermutigt, aktiv teilzunehmen und die eigene Kreativität auszudrücken. Das Ziel besteht darin, die Geschichte des Ateliers62 zu erzählen und die Stimmung eines kreativen Raums zu vermitteln. Die Ausstellung wirkt somit als ein lebendiges Mosaik aus Geschichten, die von der Essenz des Kunstraums in Schaan durchdrungen sind; ein Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen und das Publikum einlädt, Teil eines kreativen Kollektivs zu werden, das die Grenzen der Kunst neu definiert.

4. Juni bis 28. Juli 2024

www.kunstraum.li