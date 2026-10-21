Wenn die BigBand der Deutschen Oper Berlin das neue Jahr begrüßt, tauschen die Musikerinnen und Musiker den Operngraben gegen die große Jazzbühne. „Swingin’ 27“ verspricht eine festliche Neujahrs-Gala mit swingenden Rhythmen, mitreißenden Arrangements und prominenten Gästen.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten widmen sich Mitglieder des Orchesters der Deutschen Oper Berlin neben dem klassischen Opernrepertoire auch dem Jazz. Aus dieser musikalischen Leidenschaft entwickelte sich eine eigenständige BigBand, die regelmäßig mit besonderen Konzertprogrammen auftritt und das vielseitige Klangspektrum des Genres erkundet. Die Musiker verbinden ihre klassische Orchestererfahrung mit der rhythmischen Freiheit und improvisatorischen Ausdruckskraft des Jazz.

Die Neujahrs-Gala „Swingin’ 27“ bringt mehrere renommierte Gesangssolisten auf die Bühne. Pat Appleton wurde insbesondere als Stimme der Berliner Band De-Phazz international bekannt und bewegt sich musikalisch zwischen Jazz, Soul und elektronisch geprägten Klangwelten. Mit ihrer warmen Stimme und ihrem unverwechselbaren Stil gehört sie zu den markanten Persönlichkeiten der deutschen Jazz- und Lounge-Szene.

Auch Martina Barta ist als Sängerin und Komponistin international aktiv. Die aus Tschechien stammende Musikerin studierte Jazzgesang in Berlin und verbindet in ihrer künstlerischen Arbeit traditionelle Jazzformen mit zeitgenössischen Einflüssen. Ergänzt wird das Programm durch Marc Secara, der sich als Sänger, Bandleader und Interpret des amerikanischen Songbook-Repertoires einen Namen gemacht hat, sowie Thomas Cilluffo.

Die musikalische Leitung liegt bei Simon Harrer. Für die Konzeption des Abends zeichnen Sebastian Krol, Rüdiger Ruppert und Guntram Halder verantwortlich, die seit vielen Jahren die Jazzaktivitäten der Deutschen Oper Berlin prägen. Als Conferencier führt Klaus Wallendorf durch das Programm und sorgt mit seiner humorvollen Moderation für zusätzliche Unterhaltung.

Mit „Swingin’ 27“ setzt die Deutsche Oper Berlin ihre Tradition fort, das neue Jahr mit einem musikalischen Ausflug jenseits der Opernbühne zu beginnen. Die Kombination aus großem BigBand-Sound, unterschiedlichen Gesangsstilen und einer festlichen Atmosphäre macht die Jazz-Gala zu einem besonderen Jahresauftakt.

1. Januar 2027

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