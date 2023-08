Wüstenblume von Waris Dirie berührte als Buch und Film unzählige Menschen weltweit. Vom 4. bis 15. Oktober kommt die Geschichte vom somalischen Nomadenmädchen, das zum Supermodel und zum Symbol für die Stärke der Frauen wurde, als Musical ans Deutsche Theater München.

Es ist mehr als ein Abend mit einfühlsamer Musik und schönen Texten, mit energiegeladenen Darstellerinnen und exotischem Bühnenbild. (…) Es ist ein Abend, der starke Frauen feiert,“ schreibt die Süddeutsche Zeitung nach der Premiere 2020 in St. Gallen. Das Musical zeigt die wahre Geschichte von Waris Dirie, die in der Wüste Somalias aufwächst, dort mit fünf Jahren qualvoll beschnitten wird und später vor der Zwangsheirat flieht. In London wird sie als Topmodel entdeckt und macht in einem Interview erstmals die Öffentlichkeit auf das Thema der weiblichen Genitalverstümmelung aufmerksam.

„Wüstenblume ist meine Lebensgeschichte. Ich habe sie geschrieben, um auf das Unrecht, welches Frauen noch immer in unserer Gesellschaft widerfährt, aufmerksam zu machen und um eine Veränderung zum Besseren herbeizuführen,“ sagt Waris Dirie.

Uwe Fahrenkrog-Petersen (Musik) und Gil Mehmert (Buch) ist es auf einzigartige Weise gelungen, aus dieser bewegenden Geschichte ein gleichermaßen tiefgründiges wie unterhaltendes Bühnenwerk zu schaffen, das ein brisantes Problem auf einer ganz neuen Ebene thematisiert. Und die Botschaft ist klar: Nimm dein Schicksal in die eigene Hand!

4. bis 15. Oktober 2023

www.deutsches-theater.de/wuestenblume