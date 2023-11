Das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte ist ein lohnendes Ausflugsziel im Osterzgebirge, unweit der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. Mitten im Welterbe-Gebiet „Montanregion Erzgebirge“ gelegen ist die Stadt Glashütte mit ihrer weltbekannten Uhrenindustrie ein gelungenes Beispiel dafür, wie nach dem Niedergang des Bergbaus, erfolgreich ein neuer Wirtschaftszweig angesiedelt werden konnte.

Seit nunmehr über 175 Jahren steht der Name Glashütte für höchste Uhrmacherkunst. Das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte gibt einen Überblick von den Anfängen dieser langen Tradition im Jahr 1845 bis zur Gegenwart mit aktuell neun Glashütter Uhrenherstellern. Die Ausstellung zeigt mehr als 500 teils einmalige Glashütter Zeitmesser sowie zahlreiche weitere Exponate, die den Besuchern die Entwicklung der sächsischen Kleinstadt zu einem der weltweit führenden Uhrenzentren näherbringen. Mehrere interaktive Stationen liefern vertiefende Informationen zum Handwerk, der Geschichte und zur Uhrentechnik. Ein überdimensioniertes Uhrenmodell erklärt den Gästen die Funktionsweise einer mechanischen Uhr. Am Ende des Rundgangs kann Uhrmachern bei der Restaurierung von historischen Glashütter Uhren über die Schulter geschaut werden.

Aktuelle Sonderausstellungen

Jährlich stattfindende Sonderausstellungen erweitern das Themenspektrum. Eine neue Sonderausstellung zum Ende des Jahres beschäftigt sich mit Frauen in der Uhrenindustrie und wirft einen Blick auf historische und aktuelle Trends bei den Damenuhren. Aktuelle Informationen dazu werden auf der Homepage des Uhrenmuseums veröffentlicht.

Sonderausstellung im Foyer: 130 Jahre Uhrenfabrik UNION GLASHÜTTE

Bis Februar 2024 präsentiert das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte eine neue Ausstellung im Foyer des Hauses. Diese beschäftigt sich mit der Glashütter Uhrenfabrik UNION, die in diesem Jahr ihren 130. Geburtstag feiert. Neben einer geschichtlichen Vorstellung der traditionsreichen Glashütter Marke erwartet die Besucher ein ganz besonderes Highlight in der Ausstellung: Eigens für das Jubiläum wurde nach einer historischen Vorlage ein limitiertes Sondermodell entwickelt. Beide Zeitmesser sind in den kommenden Monaten exklusiv im Deutschen Uhrenmuseum Glashütte zu sehen.

Limitiertes Sondermodell zum Jubiläum

Zum 130. Gründungsjubiläum präsentiert UNION GLASHÜTTE eine auf 300 Stück limitierte Sonderedition. Das Design des „1893 Johannes Dürrstein Edition Chronograph Limitierte Jubiläumsedition“ ist von den sehr seltenen historischen UNION GLASHÜTTE Taschenuhren-Chronographen inspiriert. Damit knüpft die Marke an ihre Wurzeln an, denen sie stets verbunden ist. Angetrieben wird die Uhr von einem eigens entwickelten Handaufzugswerk mit rückerlosem Reguliersystem und Silizium-Spiralfeder, das traditionelle Mechanik mit modernen Spitzentechnologien vereint. Das limitierte Sondermodell ergänzt perfekt die Kollektion der Marke, die ausschließlich mechanische Zeitmesser umfasst. Bei allen Modellen kann das fein veredelte Innenleben durch einen Glasgehäuseboden bewundert werden. Ihr Design präsentiert sich facettenreich: Von purer Eleganz über dynamische Sportlichkeit, von klassischem Retro-Charakter bis zu femininen Dekors bietet die Kollektion von UNION GLASHÜTTE unterschiedlichste Zeitmesser für jeden Stil und Anlass.

Die Foyer-Ausstellung ist kostenfrei zu den regulären Öffnungszeiten des Deutschen Uhrenmuseums Glashütte zu besichtigen.

Angebote für Besucher

In individuellen Führungen werden je nach Gruppe und Interesse verschiedene Zugänge zur Glashütter Geschichte sowie zu den Themen Zeit und Zeitmessung geboten. Eine Audioguide-Tour begleitet die Besucherinnen und Besucher durch die Dauerstellung in vier verschiedenen Sprachen. Für die jüngsten Gäste gibt es einen speziellen Kinder-Audioguide sowie ein unterhaltsames Museumsquiz.

www.uhrenmuseum-glashuette.com