Von Springfield nach Wadgassen: Das Deutsche Zeitungsmuseum zeigt mit einer großen Ausstellung rund um Die Simpsons das weltweite Kult-Phänomen – ergänzt durch eine kreative Comic-Werkstatt.

Die US-amerikanische Zeichentrickserie Die Simpsons, 1987 erdacht und bis heute begleitet von Matt Groening (geb. 1954 in Portland, Oregon), sind der größte Medienerfolg aller Zeiten. Keine andere Fernsehserie hat eine so lange Laufzeit, so viele Folgen und eine vergleichbare globale Verbreitung vorzuweisen wie Die Simpsons. Von Alaska bis Indien, von Finnland bis China ist die gelbe Familie wohlbekannt, und das, obwohl sie sehr amerikanisch und häufig sarkastisch-schwarzhumorig bis an die Schmerzgrenze ist. Die zuvor im schauraum: comic + cartoons in Dortmund präsentierte Ausstellung zeigt alle Aspekte des gelben Jahrhundert-Phänomens: Original-Drehbücher, Original-Storyboards, Original-Entwurfsskizzen sowie originale Zeichnungen und farbige Folien aus der Trickfilmproduktion. Es gibt Original-Artwork der Comic-Hefte zu sehen, überraschende Hommagen von befreundeten Künstlern und selten gesehenes Merchandise.

Im Deutschen Zeitungsmuseum wird die Ausstellung ergänzt durch eine „Comic-Werkstatt“. Hier soll über die praktische Anwendung Grundlagenwissen über Comics, Comic-Zeichnen und Comic-Geschichte vermittelt werden. Im Rahmen eines Schnellkurses soll vermittelt werden, wie auf einfache Art und Weise das Zeichnen von Comics – zumindest in ersten Ansätzen – erlernt werden kann.

27. September 2025 bis 3. Mai 2026

www.deutsches-zeitungsmuseum.de