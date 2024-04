Die Burgarena Finkenstein bildet von Mitte Juni bis 4. September den einzigartigen Rahmen für Pop, Jazz, Poesie und Kabarett. Hoch über dem Faakersee thronend, fasziniert die mächtige, aus dem 12. Jahrhundert stammende Ruine mit einem unvergesslichen Ausblick, der sich weit über ganz Kärnten erstreckt. Hier ein paar Programmhighlights 2024:

Die große Giuseppe Verdi Gala

Die einzigartige Gala bietet einen kurzweiligen, spannenden Streifzug durch mehr als 10 der berühmtesten Opern Giuseppe Verdis: Spannende Ouvertüren, mitreißende Intermezzi, sowie weltberühmte Szenen, aus Nabucco, Aida, La traviata, Don Carlos oder Ernani, etc. sind genauso zu genießen wie die, sowie Volkslieder bekannten, Tenorarien, u.v.m. Das Orchester, sowie internationale Solisten unter der Leitung von Andrej Skorobogatko sorgen für exzellente musikalische Stimmung und entführen in einen Abend voll von herrlicher Musik in der eindrucksvollen und einmaligen Atmosphäre der Burgarena Finkenstein.

15. Juni 2024

Wolfgang Ambros & Band

Das Konzert von Wolfgang Ambros in der Burgarena Finkenstein im Sommer 2024 kündigt sich als ein absolutes Highlight für Liebhaber österreichischer Musik an. Ambros, eine Ikone der heimischen Musikszene, wird mit einer Auswahl seiner größten Hits und spannenden neuen Songs die Atmosphäre zum Brodeln bringen. Fans dürfen sich auf einen unvergesslichen Abend freuen, bei dem sie die einzigartige Gelegenheit haben, den charismatischen Künstler in absoluter Topform zu erleben. Diese Show verspricht, voller musikalischer Höhepunkte zu sein und wird zweifellos ein unvergleichliches Erlebnis in der malerischen Kulisse der Burgarena, hoch über dem Faaker See.

12. Juli 2024

The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Film Music

Das Konzert „The Music of Hans Zimmer & Others“ in der Burgarena Finkenstein bietet eine beeindruckende Hommage an die Welt der Filmmusik. Neben den epischen Kompositionen Hans Zimmers werden Werke anderer großer Filmkomponisten präsentiert, die zusammen eine musikalische Reise durch legendäre Filmhits wie James Bond, Der König der Löwen, Der Fluch der Karibik und Gladiator bieten. Die einzigartige Kulisse der Burgarena verleiht dem Abend eine besondere Atmosphäre, die das musikalische Erlebnis für alle Filmmusikfans unvergesslich macht.

7. August 2024

SEER Ausklang – die Abschiedstour 2024

Die SEER geben im Rahmen ihrer Abschiedstournee „Ausklang“ drei emotionale Konzerte in der Burgarena Finkenstein. Diese Veranstaltungen markieren einen besonderen Moment in der Bandgeschichte, feiern drei Jahrzehnte musikalischen Erfolgs und dienen als herzlicher Abschied von ihren Fans. Die malerische Kulisse der Burgarena, hoch über dem Faaker See, bildet den perfekten Rahmen für diesen musikalischen Höhepunkt, bei dem die SEER ihre größten Hits und die Gemeinschaft mit dem Publikum ein letztes Mal zelebrieren.

16., 17. und 18. August

