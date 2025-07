Die Deutsche Oper am Rhein mit ihren beiden Hauptspielstätten – dem Opernhaus Düsseldorf und dem Theater Duisburg – zählt zu den bedeutendsten Musiktheaterhäusern Europas. Hier begegnen sich Oper, Ballett, Konzerte und neue Formate auf höchstem künstlerischen Niveau. Rund 600 Mitarbeitende aus 40 Nationen sorgen gemeinsam für ein vielfältiges Programm, das Emotionen weckt, inspiriert und zum Nachdenken anregt.

Die DOR ist künstlerische Heimat für das größte Sängerensemble im deutschsprachigen Raum, das international gefeierte Ballett am Rhein mit 45 Tänzerinnen und Tänzern, den Opernchor sowie zwei Partnerorchester: die Duisburger Philharmoniker und die Düsseldorfer Symphoniker. Dazu kommen innovative Projekte für junges Publikum sowie zahlreiche internationale Gastkünstler.

In einem kreativen Kosmos am Puls der Zeit entstehen hier Opern und Ballettproduktionen, die Tradition und Gegenwart miteinander verbinden. Die DOR versteht sich als offener Ort für Begegnung, gemeinsames Erleben und gesellschaftliche Reflexion. Jede Vorstellung ist das Ergebnis vertrauensvoller Zusammenarbeit aller Gewerke – von Bühne und Technik bis zur künstlerischen Leitung.

Mit dem geplanten Neubau des Opernhauses in Düsseldorf und der Sanierung des Theaters in Duisburg werden in den kommenden Jahren neue Räume für die Kunst geschaffen. Dabei steht auch nachhaltiges Handeln im Fokus – ökologisch, sozial und wirtschaftlich. Die Deutsche Oper am Rhein ist eine starke Stimme für Musiktheater der Zukunft – mitten in der Stadt, offen für alle.

www.operamrhein.de