Die Dobšiná-Eishöhle gehört zu den bedeutendsten Eishöhlen der Welt. Seit dem Jahr 2000 ist sie im Verzeichnis des Weltnaturerbes eingetragen.

Die Eishöhle Dobšinská ľadová jaskyňa liegt im Slowakischen Paradies – Slovenský raj und gehört mit ihrer Länge und Tiefe zu den größten Eishöhlen in Europa. Nirgendwo außerhalb des Alpengebietes findet man so viel Eis, das stellenweise über 25 m stark ist. Dank der Bedeutung und ihrer Einmaligkeit wurde die Eishöhle in die UNESCO-Liste des Welterbes aufgenommen.

Der Eingang, auch „Eisloch“ genannt, befindet sich unter dem Berg Duča (1 141 m) auf der nördlichen Seite des Plateaus Hanesová und liegt 971 m über dem Meeresspiegel. Man erreicht ihn über Serpentinen mit einem Höhenunterschied von 130 m aus der Niederlassung Dobšinská ľadová Jaskyňa. Die Besichtigung führt über eine Route mit 43 m Höhenunterschied, 515 m Länge und dauert etwa 30 Minuten.

Die Höhle wurde im Jahr 1870 durch den Bergbauingenieur E. Ruffini entdeckt und bereits ein Jahr später durch die begeisterten Anwohner der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im Jahr 1882 wurde sie zur ersten elektrisch beleuchteten Höhle Ungarns. Mehrere bedeutende Persönlichkeit besichtigten die Eishöhle, unter anderen auch der bulgarische Zar und der serbische König. 1890 fand im Großen Saal ein Konzert zu Ehren von Karl Ludwig von Habsburg statt. Früher konnte man in der Höhle im Sommer Eislaufen. Ursprünglich bestand eine Verbindung zur Höhle Stratenská jaskyňa, nach dem Einsturz eines Teils der Höhle wurde diese natürliche Verbindung jedoch unterbrochen. Damals begann eigentlich auch die Eisbildung.

Durch ihre Länge (1 232 m) und Tiefe (112 m) gehört sie zu den größten Eishöhlen Europas. Man findet sonst nirgendwo außerhalb des Alpengebiets über 110 tausend m3 Eis, das stellenweise über 25 m stark ist. Die größte Stärke erreicht das Eis im Großen Saal – Veľká sieň und zwar bis zu 26,5 m.

Unter den weltweit bekannten Eishöhlen liegt Dobšinská ľadová jaskyňa am tiefsten, was ihre Einmaligkeit unterstreicht. Das Eis hält sich dank der Höhlenform, die vom Eingang ab abfällt. Im unteren Teil hält sich kalte Luft, deren Temperatur auch im Sommer nicht über den Gefrierpunkt steigt.

www.ssj.sk