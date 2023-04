Diese Installation setzt ihren Fokus auf SPECTRE und jene Szenen, die in Sölden gedreht wurden, beinhaltet aber auch andere Kapitel der insgesamt 24 James Bond Filme. 007 ELEMENTS begleitet den Besucher auf einer Reise durch eine Reihe von interaktiven Hightech Galerien, die sich um das Markenzeichen und alle klassischen Elemente eines James Bond Films drehen – wunderbare Titelsequenzen und dramatische Klangkulissen, atemberaubende Actionszenen ebenso wie Autos und technische Spielereien, einzigartige Drehorte, kultige Studio Sets und natürlich eine große Anzahl an überzeugenden Charakteren.

9 RÄUME AUF 2 EBENEN

Die Ausstellung eröffnet spektakuläre Ausblicke auf Tirols Berge und Täler, unter anderem auch auf die Originaldrehplätze von SPECTRE in Sölden. Von der Bergstation der Gaislachkoglbahn geht es barrierefrei zur Eingangsebene. Das ermöglicht jedem Besucher die Gondelfahrt auf den Berg zu genießen und gewährleistet auch, dass der anschließende Besuch der Installation in aller Ruhe und ohne Menschenmassen stattfinden kann.

The Barrel of the Gun

Besucher betreten die 007 ELEMENTS Installation durch den „Barrel of the Gun (Revolverlauf)“, ein stimmungsvolles Vorzimmer. Dieser Raum basiert auf zwei Grundprinzipien, die untrennbar mit James Bond Filmen verbunden sind: innovative Titelsequenzen und dramatische Musik mit Gänsehautgarantie.

The Plaza

In der Freiluft Plaza umrahmen die imposanten architektonischen Blickwinkel das einzigartige Bergpanorama. Die scharfen Ecken und Kanten erinnern an die Arbeit des berühmten Bond Produktionsdesigners Sir Ken Adam, der das Design dieses Gebäudes am meisten beeinflusste.

Die Lobby

Die Lobby spiegelt jene Art von Vorzimmer wider, durch das Bond typischerweise das Versteck des Bösewichts betritt. Hier wird ein exklusiver Film gezeigt, der von Skyfall und Spectre Direktor Sam Mendes erzählt wird, und den Besucher durch die Geschichte zahlreicher James Bond Filme von Dr. No bis hin zu Spectre führt. Mendes beschreibt ebenso seine persönliche Verbindung zu der Filmreihe.

The Lair

Dieser Raum gibt innovative Einblicke in die neue Welt des digitalen Theaters, das die Charaktere und Dialoge der Bond Filme auf eine erfrischende und aufregende Art und Weise präsentiert.

The Briefing room

Schauspielerin Naomie Harris alias Moneypenny erzählt anhand eines exklusiven Films wie das Schreiben des Drehbuchs zur Serie zur Wahl der Schauplätze geführt hat und wie diese Orte wiederum einige der kultigsten Studio Sets beeinflusst haben. Besonderes Augenmerk wird hier auf die Drehorte und Landschaftsbilder gelegt, die für die österreichischen Actionszenen in Spectre von Bedeutung sind.

Das Tech Lab

Das Tech Lab gibt Einblicke in einige der modernsten Technologien, die in Bond Filmen zum Einsatz kommen. In diesem hochmodernen Raum können Besucher und Technologie interagieren und einige der alten Requisiten bewundert werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die digitale Kreativität, die bei James Bond Produktionen besonders hervorsticht.

The Action Hall

Dies ist eine Installation, die sich hauptsächlich mit Spezialeffekten und Stuntszenen beschäftigt. Sie zeigt auch den vorderen Teil des Flugzeugs, das von Bond in Spectre gesteuert wird. Besucher können einen Blick hinter die Kulissen und auf den genauen Ablauf der wilden Spectre Verfolgungsszenen am Berg werfen.

The Screening Room

Im Screening Room werden die österreichischen Actionszenen aus Spectre gezeigt, wobei die Besucher ein neues Verständnis rund um deren Entstehung gewinnen.

The Legacy Hall

Die Galerie ermöglicht einen Rückblick anhand eines umfangreiches 007 Archivs, das es über interaktive Touchscreens zu entdecken gilt. Es wurde von EON Productions zur Verfügung gestellt. Hier können auch exklusive 007 Artikel erworben werden.

ab 8. Juni bis September 2023

November 2023 bis April 2024

www.007elements.soelden.com