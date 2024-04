Die Kaiserliche Hofburg in Innsbruck gehört neben der Hofburg Wien und dem Schloss Schönbrunn zu den drei bedeutendsten Kulturbauten Österreichs. Seit ihrer Grundsteinlegung sah sie viele Herrscherinnen und Herrscher kommen und gehen, wobei besonders die Spuren von Maximilian I., Maria Theresia und Sisi in der Hofburg noch heute allgegenwärtig sind. Bestaunen Sie die historischen Prunkräume Maria Theresias und spazieren Sie durch das Kaiserappartement von Sisi oder lassen Sie sich von der modern inszenierten Dauerausstellung über Kaiser Maximilian I. verzaubern.

Die Dauerausstellung Maximilian1

Kaiser Maximilian I. zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten des Hauses Habsburg. Mit einer erfolgreichen Heiratspolitik legte er den Grundstein für den Aufstieg seiner Familie zu einer der mächtigsten Dynastien Europas. Wankelmütiges Kriegsglück prägte sein Leben ebenso, wie die Einführung neuer technologischer Errungenschaften, die er geschickt zu nutzen wusste.

Am 12. Jänner 2019 jährte sich sein Todestag zum 500. Mal. Aus diesem Anlass widmete ihm die Burghauptmannschaft Österreich in der Zeit vom 25. Mai bis 12. Oktober 2019 in der Hofburg Innsbruck die Jubiläumsausstellung Maximilian I., Aufbruch in die Neuzeit. Diese war gleichzeitig der Startschuss zur neuen Dauerausstellung, die auf Grund des großen Erfolges der Jubiläumsausstellung nach einer kurzen Umbauphase am 22. November 2019 eröffnet wurde.

In der Dauerausstellung werden unter Verwendung modernster multimedialer Technik und eines digitalen Vermittlungskonzeptes nicht nur die Persönlichkeit Kaisers Maximilian I. (1459-1519), seiner Ehefrauen, das Hofleben und Einflüsse, die sein Leben prägten, thematisiert, sondern auch bewusst Themen mit europäischer oder globaler Dimension präsentiert. Die europäischen Expeditionen nach Westen werden ebenso behandelt, wie die im kaiserlichen Auftrag erfolgten Reisen Siegmunds von Herberstein nach Osten. Neueste Ergebnisse aus der Erforschung der Baugeschichte der Hofburg Innsbruck, der Klimageschichte und die Kontextualisierung von Politik, Religion und Wirtschaft runden die Ausstellungsinhalte ab.

Nachdem die Dauerausstellung bereits im Juli 2020 um das Thema der Mummereien, unter dem einzigartige Kostümfeste am Hofe Maximilians zu verstehen sind, erweitert wurde, wurde im Mai 2021 die erste Sonderausstellung Maximilian1 – Der Kaiser und seine Turniere eröffnet. Diese ist nach Ende in die Dauerausstellung übergeführt worden.

Zum 300. Geburtstag von Franz Anton Maulbertsch: Das Deckenfresko im Riesensaal

Eines der Highlights im Riesensaal der Hofburg Innsbruck ist das Deckenfresko von Franz Anton Maulbertsch. Wie in einem „Wimmelbild“ formieren sich Figuren aus der Mythologie und der Geschichte Habsburg – Lothringen zu einem beeindruckenden Festzug.

Feiern Sie den 300. Geburtstag von Franz Anton Maulbertsch und betrachten Sie das prachtvolles Deckenfresko aus einem neuen Blickwinkel. Nehmen sie an einer Spezialführung nach Museumsschluss teil.

Da es eine begrenzte Teilnehmerzahl gibt, ist eine Voranmeldung unter [email protected] unbedingt erforderlich.

7. Juni 2024, 17 Uhr



HofArt 2024

Rendezvous in der Kaiserlichen Hofburg zu Innsbruck. In sechs Räumen kommt es zu inter- und transdisziplinären Begegnungen. Es entstehen Dialoge nicht nur zwischen der Kunst und ihrem Betrachter, sondern auch zwischen dem Bild und der Skulptur und Plastik.

5. April bis 23. Juni 2024

Maya erzählt

Als Designerin und Grafikerin präsentiert uns Maya Altenburger-Schwitzer in farbenfrohen, inhaltsvollen und präzise nachbearbeiteten Kollagen Geschichten aus dem Leben.

5. bis 28. Juli 2024

Wir halten Hof

Es ist schon Tradition: wie jedes Jahr im Sommer beleben auch dieses Jahr Künstlerinnen und Künstler der „Galerie Bertrand Kass” die Galerie im Foyer der Kaiserlichen Hofburg, Innsbruck. In bunter, spannender Konfrontation zeigen sie Neues aus Luxemburg, Deutschland und Österreich. Klassische und neu entwickelte Techniken zeigen, dass die Kreativität keine Grenzen kennt.

2. bis 25. August 2024

