Mitten in Jenas Altstadt öffnet die Kunstsammlung Jena ihre Türen für moderne Kunst, die fordert, berührt und Debatten anschiebt – ein Haus, in dem Vergangenheit und Gegenwart kunstvoll in Dialog treten.

Die Kunstsammlung Jena beherbergt eine umfangreiche Sammlung mit knapp mehr als 10.000 Werken aus Malerei, Grafik, Fotografie, Video, Plastik und Objektkunst. Der Schwerpunkt liegt auf Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts – von der klassischen Moderne über DDR-Kunst bis hin zur internationalen Gegenwart. Das Museum versteht sich als Ort, der nicht nur Kunst zeigt, sondern Kunst in Bewegung bringt: mit ambitionierten Sonderausstellungen, Vermittlungsformaten und einem Profil, das regional verwurzelt und zugleich global gedacht ist. Architektur, Sammlung und Vermittlung verschmelzen hier zu einem lebendigen Erlebnisraum für Besucher aller Altersgruppen.

www.kunstsammlung-jena.de