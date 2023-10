Die Leica Galerie München präsentiert bis 20. Januar 2024 Werke des österreichischen Starfotografen.

Für Manfred Baumann besteht die Faszination darin, das Gewohnte zu verlassen und mit seiner Fotografie eine Impression des Moments einzufangen. Der österreichische Fotograf ist einem breiten Publikum bekannt für seine Porträts von Prominenten, Landschaften, Wildtieren und Straßenfotografie. Die Liste der Hollywood-Stars, die vor seiner Linse standen, ist schier endlos. Er war es, der das offiziell letzte Fotoshooting mit Hollywood-Legende Tony Curtis hatte.

Außerdem fotografierte er Kirk Douglas im Alter von 103 Jahren. In seinen Aufnahmen spürt man geradezu die Aura von Hollywoods Elite. Mittlerweile präsentiert der Leica Fotograf seine Werke weltweit in Form von Ausstellungen, Büchern und Kalendern. Seine Fotografien werden sowohl in Museen gezeigt als auch in internationalen Galerien. In den letzten Jahren ist Manfred Baumann zu einem der einflussreichsten Fotografen unserer Zeit geworden.

In der Ausstellung „Face to Face“ fasziniert Starfotograf Baumann mit einer visuellen Symphonie, die Ausstrahlung und Schönheit von exklusiven Persönlichkeiten in einzigartigen Aufnahmen präsentiert. Seine Fotografien zeigen internationale Stars in ihrer Schönheit, Verletzlichkeit, mit Stolz und Anmut und schaffen damit eine kraftvolle Nähe zum Betrachtenden. Wie die Autorin und Model Ariane Sommer feststellt, „erleuchtet sein Werk die Welt und ist eine Einladung, die transformative Kraft der Kunst, der Liebe und des göttlichen Weiblichen anzunehmen.“

20. Oktober 2023 bis bis 20. Januar 2024, Eintritt frei



Manfred Baumann – Calendar 2024 N°17

Neben der Ausstellung „Face to Face“ präsentiert die Leica Galerie in München erstmals auch Baumanns neuen Kalender, der stets sehr gefragt ist. Auch dieses Mal hat der Starfotograf zwölf der begehrtesten, internationalen Topmodels vor seine Linse gebracht und ihre Schönheit und Eleganz in beeindruckender Weise festgehalten. Die Bilder in diesem Kalender sind nicht nur atemberaubend, sondern auch ein Spiegelbild von Baumanns einzigartigem Talent, die Persönlichkeit und Ausstrahlung seiner Models perfekt einzufangen.

Die internationalen Topmodels in Baumanns 17. Kalender sind Victoria Secret Model Hana Mayeda aus den USA, Canadian Ford Model Keltie Straith, zwei Modelle aus Österreich (Nachwuchsmodel und Steirerin Julia Wess und Österreichs Topmodel Doris Kemptner) das polnische Topmodel Magdalena Szczepannska, das ukrainische Fashion Model Fort Adela-Marinela, US Artist Rachel Daily, US Model Mighty Earthling, US Model Enola House, Model & Creative Artistin Marie-Piersowie Baumanns Muse und Partnerin Nelly Baumann.

Baumanns Kalender sind begehrte Sammlerstücke und begeistern Jahr für Jahr ein weltweites Publikum. Die Fotografien in diesem Kalender versprechen nicht nur einen Blick auf die Welt der Mode und des Glamours, sondern auch auf die künstlerische Raffinesse und das handwerkliche Können von Manfred Baumann.

www.leica-camera.com/de-DE/Leica-Galerien/Leica-Galerie-München