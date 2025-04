Die ganze Welt von Leica an einem Ort.

Die Leica Welt im Leitz-Park ist eine Hommage an die Fotografie und gleichzeitig auch Wegweiser. Für Leica Enthusiasten, Fotografiebegeisterte und Gäste aus aller Welt ist ein einzigartiger Erlebnis- und Inspirationsort entstanden, der die Begeisterung der Leica Fotografie mit allen Facetten erlebbar macht und dazu einlädt, Teil dieser Markenwelt zu werden.

Treten Sie ein in die faszinierende Welt der Leica Fotografie. Das Ernst Leitz Museum in Wetzlar ist mit seinen Themen und in seinem Aufbau einzigartig in Europa und öffnet seine Türen für alle, die Fotografie anfassen, mitgestalten und verstehen möchten. Entdecken Sie großartige Fotografen in den Wechselausstellungen und gehen Sie auf eine interaktive Expedition zwischen Historie und innovativer Technologie, bei der es nicht nur im Kopf „klick“ macht.

Gestalten: An Fotostationen

Settings zu verschiedenen Themen laden Sie dazu ein, selbst zu experimentieren: Spiegelungen, Licht und Schatten, Farbstimmungen, Bewegung und Wind bieten Gelegenheiten für außergewöhnliche Fotos und zeigen die vielseitigen Möglichkeiten und Facetten der kreativen Bildgestaltung auf. Machen Sie ein professionelles Selbstporträt und nehmen Sie die Aufnahmen als Andenken mit nach Hause.

Erleben: Fotografie, Geschichte, Technik

Tauchen Sie ein in die traditionsreiche Unternehmensgeschichte von Leica und blättern Sie in Oskar Barnacks Werkstattbuch. Welches Auslösegeräusch gehört zu welcher Leica Kamera? Testen Sie Ihr Gehör oder bauen Sie gleich selbst ein Objektiv und verfolgen Sie auf einem Monitor die Live-Simulation des Strahlengangs. In unserer interaktiven „Dunkelkammer“ erleben Sie schließlich alle Schritte der analogen Entwicklung – und können dies direkt an einem selbst aufgenommenen Bild testen.

leicawelt.com