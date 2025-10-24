Ein moderner Klassiker am Traveufer: Die Musik- und Kongresshalle Lübeck verbindet Architektur, Klang und Begegnung – ein zentraler Ort für Kultur und Kongress in der Hansestadt.

Die Musik- und Kongresshalle Lübeck (MuK) liegt eindrucksvoll auf der Wallhalbinsel am Ufer der Trave, nur wenige Schritte von der historischen Altstadt entfernt. Der vom renommierten Architekten Meinhard von Gerkan entworfene Bau wurde 1994 eröffnet und vereint Konzerthaus, Kongresszentrum und Stadthalle in einem modernen, lichtdurchfluteten Ensemble.

Mit einer Gesamtfläche von rund 4.000 Quadratmetern und 15 Veranstaltungsräumen bietet die MuK Platz für bis zu 3.500 Personen und gehört damit zu den größten Veranstaltungsorten Norddeutschlands. Der große Konzertsaal mit rund 1.900 Sitzplätzen und seiner hervorragenden Akustik ist Heimat der Lübecker Philharmoniker und regelmäßig Schauplatz internationaler Orchester, Festivals und Gastspiele.

Architektonisch prägt das Gebäude die Silhouette der Stadt: Eine markante Glasfassade öffnet den Blick auf die Trave, während die Dachskulptur „Die Fremden“ von Thomas Schütte zu einem Wahrzeichen Lübecks geworden ist – ein Symbol für Weltoffenheit und kulturelle Vielfalt.

Ob klassische Sinfoniekonzerte, große Shows, Kongresse oder Messen – die Musik- und Kongresshalle Lübeck ist ein lebendiger Treffpunkt für Kunst, Kultur und Begegnung. Hier verschmelzen Musik, Architektur und Atmosphäre zu einem Gesamterlebnis, das weit über die Stadtgrenzen hinausstrahlt.

www.muk.de